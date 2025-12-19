ۇشاقتى مۇزدان تازارتۋ نەگە جولاۋشىلار وتىرعىزىلعاننان كەيىن جۇرگىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - كولىك مينيسترلىگىنىڭ ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتى اۋە كەمەلەرىن مۇزدان تازارتۋدىڭ نەگىزگى كەزەڭدەرى مەن قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن اتاپ ءوتتى.
اۋە كەمەلەرىن مۇزدان تازارتۋ (دەايسينگ) - ۇشاقتى قاۋىپسىز ۇشىرۋ ءۇشىن جۇرگىزىلەتىن دايىندىقتىڭ اسا ماڭىزدى بولىگى. حالىقارالىق ستاندارتتار مەن ازاماتتىق اۆياتسيا سالاسىنداعى ىشكى نورماتيۆتىك تالاپتاردى ساقتاۋ اۋە كومپانيالار مەن اۋەجايلار ءۇشىن باستى باسىمدىق.
- قىس مەزگىلىندە مۇزدانۋ قاۋپى ايتارلىقتاي ارتادى. ۇشاق قاناتىندا نەمەسە باسقا دا ماڭىزدى بەتتەردە پايدا بولعان مۇزدىڭ، قىراۋدىڭ نەمەسە قاردىڭ جۇقا قاباتىنىڭ ءوزى اۋە كەمەسىنىڭ ايەروديناميكالىق قاسيەتتەرىن ناشارلاتىپ، اۋا كەدەرگىسىن ارتتىرىپ، كوتەرۋ كۇشىن ازايتادى. بۇل ۇشۋ سيپاتتامالارىنىڭ تومەندەۋىنە الىپ كەلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسى سەبەپتى حالىقارالىق تاجىريبە مەن ۇلتتىق راسىمدەردە مىندەتتى تۇردە مۇزدان تازارتۋ قولدانىلادى.
ول ادەتتە ءبىر نەمەسە ەكى كەزەڭدە جۇرگىزىلەتىن ارنايى سۇيىقتىقتى قولدانۋدى قامتيدى:
1. اۋە كەمەسىنىڭ ماڭىزدى بەتتەرىنەن مۇزدى، قاردى، قىراۋدى جانە باسقا دا لاستانۋلاردى كەتىرۋ.
2. قايتا مۇزدانۋدىڭ الدىن الۋ ءۇشىن بەلگىلى ءبىر ۋاقىت ىشىندە اسەر ەتەتىن قورعانىس قاباتىن جاعۋ.
— بەلسەندى جاۋىن-شاشىن مەن تومەن تەمپەراتۋرا جاعدايىندا رەيستەردىڭ ۇشىپ شىعۋى كىدىرۋى مۇمكىن. بۇل اۋە كەمەسىن وڭدەۋدى ساپالى ورىنداۋ جانە سۇيىقتىقتىڭ اسەرى ۇشۋ- قونۋ جولاعىنا شىققانعا دەيىن ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋ قاجەتتىلىگىمەن بايلانىستى. مۇنداي كىدىرىستەر ۇشۋ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدىڭ ماڭىزدى بولىگى، — دەدى ۆەدومستۆودا.
نەگە وڭدەۋ جولاۋشىلار وتىرعىزىلعاننان كەيىن باستالادى
— مۇزدان تازارتۋ ءراسىمى جولاۋشىلار تولىق وتىرعىزىلىپ، اۋە كەمەسىنىڭ بارلىق ەسىگى جابىلعاننان كەيىن جۇرگىزىلەدى. بۇل تالاپتىڭ نەگىزگى سەبەبى، مۇزدانۋعا قارسى سۇيىقتىقتىڭ اسەر ەتۋ ۋاقىتىنىڭ شەكتەۋلى بولۋىندا. قورعانىس قاباتىنىڭ تيىمدىلىگىن بارىنشا ارتتىرۋ جانە ونىڭ ۇشىپ شىققانعا دەيىن ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن وڭدەۋ مۇمكىندىگىنشە ۇشۋ ۋاقىتىنا جاقىن جاسالۋى ءتيىس، — دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسىكتەردى جابۋ مۇزدان تازارتۋ پروتسەدۋرالارىنىڭ تەحنولوگيالىق تالاپتارىنا دا سايكەس كەلەدى. جولاۋشىلار وتىرعىزىلىپ، ەسىكتەر جابىلعاننان كەيىن ۇشاق تۇراقتا قالا بەرەدى نەمەسە ارنايى مۇزدان ارىلتۋ الاڭىنا جەتكىزىلەدى.
— اۋا رايى جاعدايىنا بايلانىستى وڭدەۋ بىردەن نەمەسە جاعداي جاقسارعان كەزدە ورىندالادى. مۇنداي تەحنولوگيالىق كۇتۋ - ۇشۋ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان حالىقارالىق جانە ۇلتتىق راسىمدەردىڭ مىندەتتى بولىگى. بارلىق جولاۋشىلارعا تۇسىنىستىك پەن شىدامدىلىق تانىتقانى ءۇشىن العىس ايتامىز، — دەلىنگەن ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا.
ايتا كەتەلىك استانا اۋەجايى حالىقارالىق ستاندارتتاردى ساقتاي وتىرىپ، سيفرلىق جاڭالىق ەنگىزگەن ەدى.