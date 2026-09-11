ۇشاقتا ايتىلعان ءبىر ءسوز رەيستى ەكى ساعاتقا كەشىكتىردى
استانا. KAZINFORM - كۇندەلىكتى ومىردە كەيبىر سوزدەر جاي عانا اڭگىمە بارىسىندا نەمەسە ءازىل رەتىندە ايتىلۋى مۇمكىن. الايدا ۇشاق بورتىندا ولاردىڭ ماعىناسى مۇلدەم باسقاشا قابىلدانادى.
كولىك مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى اتاپ وتكەندي، اۆياتسيادا «بومبا»، «جارىلىس»، «تەرروريست»، «قارۋ»، «باسىپ الۋ» سياقتى سوزدەر جانە باسقا دا وسىعان ۇقساس مالىمدەمەلەر قاۋىپسىزدىككە تونگەن قاتەردى ءبىلدىرۋى مۇمكىن. ىقتيمال قاۋىپ تۋرالى كەز كەلگەن اقپاراتقا بارىنشا بايىپپەن قارالادى، ال ەكيپاج بەن اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك قىزمەتتەرى بەلگىلەنگەن راسىمدەرگە سايكەس ارەكەت ەتۋگە مىندەتتى.
- مىسالى، الماتى - اقتاۋ باعىتىنداعى رەيسىندە جولاۋشىلاردىڭ ءبىرى «بومبا» دەگەن ءسوز ايتقان. وقيعاعا دەرەۋ اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك قىزمەتكەرلەرى مەن كولىكتىك پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى تارتىلىپ، ەر ادام رەيستەن ءتۇسىرىلدى. ناتيجەسىندە رەيستىڭ ۇشۋى ەكى ساعاتقا جۋىق ۋاقىتقا كەشىكتىرىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇل شامادان تىس رەاكسيا سياقتى كورىنۋى مۇمكىن. ءبىراق اۆياتسيا سالاسىندا ولاي ەمەس. ەكيپاج مۇنداي ءسوزدىڭ ءازىل، ابايسىزدا ايتىلعان ءسوز نەمەسە ناقتى ءقاۋىپ تۋرالى اقپارات ەكەنىن بىردەن انىقتاي المايدى.
- سوندىقتان وسىنداي كەز كەلگەن مالىمدەمە جاسالعان جاعدايدا اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ راسىمدەرى دەرەۋ ىسكە قوسىلادى: اۋە كەمەسى مەن باگاج تەكسەرىلەدى، ارنايى قىزمەتتەر تارتىلادى، قاجەت بولعان جاعدايدا جولاۋشىلار ەۆاكۋاتسيالانۋى نەمەسە اۋەجايدىڭ جەكەلەگەن ايماقتارىنا كىرۋ شەكتەلۋى مۇمكىن. ناتيجەسىندە اۋە كەمەسىن نەمەسە ەكيپاجدى اۋىستىرۋ، رەيستى كەيىنگە قالدىرۋ جانە جولاۋشىلارعا قايتا قىزمەت كورسەتۋ قاجەتتىلىگى تۋىنداۋى مۇمكىن. مۇنىڭ بارلىعى اۋە كومپانيا مەن اۋەجاي ءۇشىن قوسىمشا شىعىندارعا اكەلەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى مينيسترلىك.
قازاقستاندا ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 273-بابىنا سايكەس تەرروريزم اكتىسىن جاساۋعا دايىندالىپ جاتقانى تۋرالى جالعان حابارلاما جاساعانى ءۇشىن ايىپپۇل، تۇزەۋ جۇمىستارى نەمەسە باس بوستاندىعىن شەكتەۋ جازاسى كوزدەلگەن. ۇشاقتا جانە اۋەجايدا سەبەپسىز بومبا، جارىلعىش زات، قارۋ، تاپانشا، تەرروريستەر، تەرروريزم اكتىسى، اۋە كەمەسىن باسىپ الۋ تۋرالى، سونداي-اق جولاۋشىلارعا نەمەسە ەكيپاجعا زيان كەلتىرۋ نيەتى، باگاجدا نەمەسە قول جۇگىندە قاۋىپتى زاتتاردىڭ بار ەكەنى تۋرالى سوزدەر ايتۋعا جانە مۇنداي تاقىرىپتا ازىلدەۋگە بولمايدى. مۇنىڭ «ءازىل رەتىندە» نەمەسە شىن نيەتپەن ايتىلعانى ماڭىزدى ەمەس. ەگەر ايتىلعان ءسوز ىقتيمال قاۋىپتىڭ بار ەكەنىن كورسەتسە، اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك قىزمەتكەرلەرى وعان ءتيىستى دەڭگەيدە دەن قويۋعا مىندەتتى.
جولاۋشىلار مىنانى ەستە ۇستاۋى كەرەك: ءبىر عانا ابايسىزدا ايتىلعان ءسوز ءوز رەيسىنىڭ كەشىگۋىنە عانا ەمەس، جۇزدەگەن جولاۋشى مەن ەكيپاجعا قولايسىزدىق تۋعىزىپ، اۋەجاي جۇمىسىنا دا اسەر ەتۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن الماتى اۋەجايىندا شەتەلدىك جولاۋشى «باگاجىمدا بومبا بار» ەكەنىن ايتقان.