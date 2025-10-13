شالعاي اۋدانداردا دارىگەر جەتىسپەيدى
استانا. قازاقپارت - باتىس قازاقستان وبلىسىندا الىس اۋىلدارعا بارعان دارىگەرلەرگە بەرىلەتىن كوتەرمەاقى كولەمى بىلتىر ءماسليحات شەشىمىمەن 8 جارىم ميلليون تەڭگەگە، ال قالادا قالعان ماماندارعا 5 ميلليون تەڭگەگە وسكەن ەدى.
سونىڭ ارقاسىندا وتكەن جىلى وڭىرگە 137 دارىگەر ات باسىن تىرەسە، بيىل 157 مامان كەلدى. ءبىراق ەمدەۋ مەكەمەلەرىنە ءالى 181 دارىگەر جەتىسپەيدى. اسىرەسە شالعاي اۋدانداردىڭ تۇرعىندارى ساپالى ەم الۋ ءۇشىن وبلىس ورتالىعىنا سابىلۋعا ءماجبۇر.
39 جاستاعى ازامات ماۋلەنوۆتىڭ ماماندىعى حيرۋرگ. جوعارى وقۋ ورنىن بىتىرگەسىن 9 جىل سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا ەڭبەك ەتسە، كەيىنگى 6 جىل تۇركىستان وبلىسىندا قىزمەت اتقارىپتى. بىلتىر ەلىمىزدىڭ ەڭ باتىسىنداعى جانىبەك اۋدانىنا تابان تىرەگەن. الىس اۋدانعا ات باسىن بۇرۋىنا ماتەريالدىق ىنتالاندىرۋ سەبەپ بولعانىن جاسىرمايدى.
ازامات ماۋلەنوۆ، دارىگەر-حيرۋرگ:
- بارلىق مەملەكەتتەن كورسەتىلگەن كومەكتەر، جەڭىلدىكتەر جاسالىندى. اكىمدىكتەن 8,5 ميلليون كوتەرمەاقى الدىم. 100 ا ە ك كوتەرمەاقى بەردى. ءۇي بەردى. بالا-شاعامىزبەن وسىندامىز. جۇمىس كوپ. مۇندا ءبىر ءوزىم حيرۋرگ، قول بوسامايدى. وپەراتسيا جاعىنان ەشقانداي قيىنشىلىقتار جوق. قۇرالدار، اپپاراتتار ءبارى بار، جۇمىس ىستەۋدە.
وبلىس ورتالىعىنان 500 شاقىرىم جەردەگى جانىبەك اۋدانىنا بىلتىر 9 دارىگەر كەلسە، بيىل ازىرگە 1 جاس مامان قىزمەتكە تۇرىپتى.
ءجاميعا قادىروۆا، جانىبەك اۋداندىق اۋرۋحاناسى كادر ءبولىمىنىڭ ينسپەكتورى:
- كەلگەن ماماندارعا وتە قولايلى، جاردەماقىنى الادى. باسقا وڭىرلەردەن كەلسە، تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋگە كومەكتەسەمىز. ولاردىڭ وتباسىلارى، بالالارى بولسا، كەزەكسىز مەكتەپكە، بالاباقشاعا ورنالاسۋعا مۇمكىندىك مول. بىزگە قازىر 7 مامان جەتىسپەيدى: كارديولوگ، وفتالمولوگ، وتولارينگولوگ، انەستەزيولوگ پەن ەندوكرينولوگ، ينفەكتسيونيست.
ورال وڭىرىنە بىلتىر 137 مامان كەلسە، بيىل 157 دارىگەر باتىستى بەتكە العان. ولارعا اتقارۋشى بيلىك تاراپىنان بارىنشا قولداۋ كورسەتىلۋدە.
ەگەنمەن وبلىستا مامان تاپشىلىعى جويىلار ەمەس. ونىڭ سەبەبىن سالا باسشىلارى وزگە ايماقتاردا دا ماتەريالدىق ىنتالاندىرۋ جاعى جاقسارعانىمەن تۇسىندىرەدى. ياعني ورال وڭىرىنە دارىگەرلەر باسقا وبلىستاردان كەلسە، باتىس قازاقستاندىق ماماندار كەرىسىنشە باسقا جاققا كەتىپ جاتىر.
اسىلبەك قاناليەۆ، ب ق و دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى:
- تالداۋ جاساعانبىز قىركۇيەك ايىندا. 114 دارىگەر كەلسە، 100 دارىگەرىمىز مەملەكەتتىك جۇيەدەن باسقا جۇيەگە نە باسقا وبلىسقا كوشىپ كەتكەن بولاتىن. سەبەبى ادامدار ومىرلىك جاعدايمەن، باسقا جاعدايمەن اۋىسىم بولىپ تۇرادى. قازىرگى تاڭدا قايتالاپ وتەم، 181 دارىگەر ءبىزدىڭ وبلىسقا جەتىسپەيدى.
مامان تاپشىلىعىن شەشۋ ماقساتىندا جىل سايىن وبلىس اكىمدىگى بولەتىن 100 ءبىلىم گرانتىنىڭ جارتىسىنا جۋىعى مەديتسينالىق ماماندىقتارعا بەرىلۋدە. بيىل جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەن باكالاۆرياتقا 45، رەزيدەنتۋراعا 16 گرانت بولىنگەن.
