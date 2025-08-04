شاكيرا قازاقستاندا ونەر كورسەتۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - «استانا كونسەرت» پروديۋسەرى مالىك حاسەنوۆ شاكيرانىڭ قازاقستاندا بولۋى مۇمكىن كونسەرتى بويىنشا كەلىسسوز ءجۇرىپ جاتقانىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
بۇل اقپارات بلوگەر كاميل بايراموۆتىڭ پاراقشاسىندا جاريالانعان بەينەدەن ءمالىم بولدى.
مالىك حاسەنوۆپەن سۇحباتىندا بلوگەر دجەننيفەر لوپەستەن كەيىنگى الەمدىك جۇلدىز رەتىندە شاكيرانى شاقىرۋدى ۇسىندى.
- مەن سىزگە كىشكەنتاي قۇپيانى اشامىن. ءبىز ونىمەن كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىرمىز، ەگەر ءبارى جوسپارعا ساي بولسا، كەلىسىمدەردى كۇزدە اياقتايمىز. جاڭالىق كۇتىڭىزدەر، - دەپ مالىمدەدى مالىك حاسەنوۆ.
شاكيرا، تولىق اتى شاكيرا يسابەل مەباراك ريپولل - كولۋمبيالىق ءانشى، ءبيشى، ولەڭدەردىڭ اۆتورى، كومپوزيتور، مۋزىكالىق پروديۋسەر جانە فيلانتروپ.
شاكيرا 1977 -جىلدىڭ 2-اقپانىندا پورتتىق قالا باررانكيلدە دۇنيەگە كەلەدى. اكەسى - ۋيليام مەباراك، تەگى ليۆاندىق، اراب، ال اناسى - نيديا دەل كارمەن (تەگى كاتالون جانە كاستيل). قىزىنىڭ بولاشاعىنا زور سەنىممەن قارايدى. جاستايىنان وتە زەرەك، العىر بولىپ وسەدى. ءبىر جارىم جاسىندا ارىپتەردىڭ ءبارىن تانىپ، ءۇش جاسىندا وقۋدى ۇيرەنەدى. سەگىز جاسىندا ۇلتتىق اندەر بايقاۋىندا جەڭىمپاز اتانادى. وسىلايشا سەگىز قىرلى، ءبىر سىرلى قىز ون ءبىر جاسىندا گيتارادا ويناي باستايدى. ون ءۇش جاسىندا مۋزىكالىق اسپاپتاردىڭ بارلىعىن جەتىك مەڭگەرەدى. جانە يسپان، اعىلشىن، پورتۋگال، يتاليان، فرانسۋز، اراب تىلدەرىندە ەركىن سويلەيدى.
بۇعان دەيىن دجەي لونىڭ استاناداعى كونسەرتى قالاي وتكەنىن جازعان ەدىك.
10- تامىز كۇنى ول الماتىدا ونەر كورسەتەدى.