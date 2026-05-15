استانادا دالا وركەنيەتىن دارىپتەۋگە ارنالعان ورتالىق قۇرىلادى
استانا. KAZINFORM - بۇل مەكەمە دالا حالىقتارىنىڭ تاريحى مەن مادەنيەتىن كەڭ اۋقىمدا ناسيحاتتاپ، تانىتادى. بۇل جونىندە قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ تۇركىستاندا ءوتىپ جاتقان بەيرەسمي سامميتىندە مالىمدەدى.
- ءبىز استانادا دالا وركەنيەتىن دارىپتەۋگە ارنالعان ورتالىق قۇرۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. وندا دالا حالىقتارىنىڭ تاريحى مەن مادەنيەتى كەڭىنەن ناسيحاتتالماق. ۇيىمعا مۇشە مەملەكەتتەردى جانە بارلىق باۋىرىمىزدى وسى جوبانى قولداۋعا جانە وعان بەلسەندى قاتىسۋعا شاقىرامىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ال وزبەكستان پرەزيدەنتى تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ تۇركىستاندا ءوتىپ جاتقان بەيرەسمي سامميتىندە اتالعان قالانىڭ ايرىقشا سيمۆولدىق ءمان-ماڭىزىنا توقتالدى.
- تۇركىستان - ۇلى جىبەك جولىنىڭ ماڭىزدى ساۋدا جانە مادەني ورتالىعى. ونىڭ داڭقتى تاريحى ءبىزدىڭ ۇلى بابالارىمىزدىڭ ەسىمىمەن تىعىز بايلانىستى. بۇل قاسيەتتى قالا - حالىقتارىمىزدىڭ بىرلىگى مەن ىنتىماقتاستىعىنىڭ جارقىن سيمۆولى، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە، وزبەكستان پرەزيدەنتى تۇلەگەن تۇركىستاننىڭ بۇگىنگى كورىنىسىنە ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
- قازاقستان بيلىگىنىڭ وتە اۋقىمدى جۇمىسىنىڭ ارقاسىندا تۇركىستاننىڭ ارحيتەكتۋرالىق بەينەسى تۇبەگەيلى جاڭعىرىپ جاتىر. مۇنداي وزگەرىس بۇل قالانى باۋىرلاس ۇلتتارىمىزدى بايلانىستىراتىن رۋحاني ورتالىققا اينالدىرادى، - دەدى ول.
