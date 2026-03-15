شاۆكات راحمونوۆ قونايەۆ قالاسىندا داۋىس بەردى
قونايەۆ. KAZINFORM - ەرەجەسىز جەكپە-جەك شەبەرى شاۆكات راحمونوۆ قونايەۆ قالاسىنداعى ۋچاسكەلەردىڭ بىرىندە ەل ءۇشىڭ ەڭ ماڭىزدى تاريحي شەشىم قابىلدار تۇستا ءوز تاڭداۋىن جاسادى.
الەمدىك ارەنالاردا ەل نامىسىن قورعاپ جۇرگەن ايگىلى سپورتشى ءوز وتانىنداعى ەلەۋلى وقيعالارعا ايىرىقشا نازار اۋداراتىنىن ايتتى. ونىڭ پايىمىنشا، قازاقستانداعى وڭ وزگەرىستەر ەلدىڭ سپورتتىق الەۋەتىن ارتتىرۋعا جاعداي جاسايدى.
شاۆكات راحمونوۆ الەمدىك شىڭعا ۇمتىلعان ءار سپورتشىنىڭ پاتريوت بولۋى ماڭىزدى ەكەنىن تىلگە تيەك ەتتى.
داڭقتى مما شەبەرى نەگىزىنەن م-1 تۋىنىڭ استىندا ونەر كورسەتۋدى جالعاستىرعان سپورتشى. ونىڭ جەتى كاسىبي جەكپە-جەگى وسى پروموۋشەندە بولعان، ال قالعان بەس جەڭىسى قازاقستان ارالاس جەكپە-جەك فەدەراتسياسىندا (KZMMAF) ءوتتى. ول وسى ەكى ۇيىمدا كەزەكتەسە ونەر كورسەتىپ، جارتىلاي ورتا سالماقتاعى KZMMAF بەلبەۋى ءۇشىن فاريدۋن وديلوۆقا قارسى كۇرەستە ءوزىنىڭ العاشقى كاسىبي اتاعىن الدى. ول ءۇشىنشى راۋندتا تەحنيكالىق نوكاۋتپەن تيتۋلدى جەڭگەن.
ەسكە سالايىق، ەل ماقتانىشى وسىدان ءۇش جىل بۇرىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قابىلداۋىندا بولعان ەدى.