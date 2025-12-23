شاعىن بيزنەستى قولداۋدىڭ وڭىرلىك باعدارلامالارىن ازىرلەۋ ماڭىزدى - بەكتەنوۆ
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ قارجى مينيسترلىگىنە «ىسكەر ايماق» باعدارلاماسىن قارجىلاندىرۋدى قامتاماسىز ەتۋدى تاپسىردى.
- قارجى مينيسترلىگى «ىسكەر ايماق» باعدارلاماسىن قارجىلاندىرۋدى قامتاماسىز ەتسىن. باعدارلامانى جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەر ەسەبىنەن دە قوسا قارجىلاندىرۋ كوزدەلۋى قاجەت. ءوڭىر اكىمدىكتەرى ءبىرىنشى دەڭگەيدەگى سۋبسيديالاردى ءبولۋ ءۇشىن ايماقتاردىڭ ەرەكشەلىگىن ەسكەرە وتىرىپ، بارىنشا قىسقا مەرزىمدە باسىم سالالاردىڭ تىزبەسىن قالىپتاستىرسىن. شاعىن بيزنەستىڭ وندىرىستىك ينفراقۇرىلىمعا قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتىپ، وندىرىستىك عيماراتتاردى جەڭىلدىكپەن جالعا الۋىنا مۇمكىندىك جاساعان ءجون، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
سونىمەن قاتار ولجاس بەكتەنوۆ شاعىن بيزنەستى قولداۋدىڭ وڭىرلىك باعدارلامالارىن ازىرلەۋ ماڭىزدى ءىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ماسەلەن، الماتى قالاسىندا كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ باعدارلاماسى اياسىندا بيىل جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەن شاعىن جانە ورتا بيزنەستى دامىتۋعا 25,5 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى. بۇل جالپى مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىمەن قامتىلماعان، قالا ءۇشىن نەعۇرلىم باسىم باعىتتاردىڭ دامۋىن ىنتالاندىرۋعا مۇمكىندىك بەردى. تابىستى مىسالداردىڭ ءبىرى رەتىندە قالادا جىلدىق %6 عا دەيىن جەڭىلدىكتى نەسيەلەر بەرۋ ارقىلى شاعىن ونەركاسىپتىك پاركتەردى دامىتۋ ءىسىن ايتۋعا بولادى. باسقا دا وڭىرلەردە وڭ تاجىريبە بار. ونى بۇكىل ەلىمىز بويىنشا كەڭىنەن تاراتۋ قاجەت، - دەدى پرەمەر-مينيستر.
بۇعان دەيىن «ىسكەر ايماق» باعدارلاماسى قانداي باعىتتاردا ىسكە اسىرىلاتىنىن جازعان ەدىك.