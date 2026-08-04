شاعىمنان كەيىن Kazakhstan شوكولادىنىڭ قۇرامى تەكسەرىلدى: ساراپتاما نە كورسەتتى
استانا. KAZINFORM - ەلدە جانە شەتەلدە تانىمال بولعان Kazakhstan شوكولادىنىڭ قۇرامى تەكسەرىلدى. بۇل تۋرالى اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيسە-ءمينيسترى ازات سۇلتانوۆ ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جەلىدە تاراعان رەزونانستى ۆيدەودان كەيىن «راحات» كومپانياسىنىڭ شوكولادىنىڭ قۇرامىن تەكسەرۋ ءۇشىن ساراپتاما جاسالدى.
- ماي نەمەسە قانت مولشەرى بويىنشا ستاندارتتان ەشقانداي اۋىتقۋلار انىقتالعان جوق. وندىرىستەگى تالاپتار ساقتالعان، - دەدى ازات سۇلتانوۆ ۇكىمەتتە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ايتا كەتەيىك، 2026 -جىلعى 1-ماۋسىمنان باستاپ قازاقستاندا كونديتەرلىك ونىمدەردى تاڭبالاۋ بويىنشا پيلوتتىق جوبا باستالدى.
ە ا ە و كەلىسىمىنە سايكەس، تاڭبالاۋعا كونديتەرلىك ونىمدەردىڭ نەگىزگى ساناتتارى جاتادى. ولاردىڭ قاتارىندا قانتتى كونديتەرلىك ونىمدەر، شوكولاد جانە شوكولاد ونىمدەرى، پەچەنە، ۆافلي، ۇننان جاسالعان كونديتەرلىك ونىمدەر، مارمەلاد، دجەمدەر، جەمىس جانە جاڭعاق پاستالارى، سونداي-اق ءونىمنىڭ باسقا دا تۇرلەرى بار.