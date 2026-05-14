شاعىن بيزنەسكە بيىل دا سالىقتىق جەڭىلدىك بەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى 2026-جىلى ميكرو جانە شاعىن كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنە سالىقتىق اكىمشىلەندىرۋدى جەڭىلدەتۋ شارالارى جالعاساتىنىن مالىمدەدى.
قازاقستان ۇكىمەتىنىڭ شەشىمىنە سايكەس، 2026-جىلعى 1-قاڭتار مەن 31 -جەلتوقسان ارالىعىندا ميكرو جانە شاعىن بيزنەس سۋبەكتىلەرىنە سالىقتار مەن بيۋدجەتكە تولەنەتىن تولەمدەر بويىنشا مەرزىمىندە تولەنبەگەن سومالارعا ءوسىمپۇل ەسەپتەلمەيدى.
بۇل جەڭىلدىك اۆانستىق جانە اعىمداعى تولەمدەرگە دە قولدانىلادى.
- الايدا اتالعان شارا تولەم كوزىنەن ۇستالاتىن سالىقتارعا، يمپورتتالاتىن اكسيزدەلەتىن تاۋارلار اكسيزىنە، يمپورتتىق قوسىلعان قۇن سالىعىنا جانە الەۋمەتتىك تولەمدەرگە قاتىستى قولدانىلمايدى،- دەپ ەسكەرتتى ۆەدومستۆودان.
مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، 2026-جىلعى 31-جەلتوقساننان كەيىن قوسىمشا سالىق ەسەپتىلىگى ۇسىنىلعان نەمەسە مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگاندارى سالىق سومالارىن قايتا ەسەپتەگەن جاعدايدا ءوسىمپۇل ەسەپتەلەدى.
ماماندار بۇل شەشىم كاسىپكەرلەرگە تۇسەتىن اكىمشىلىك جۇكتەمەنى ازايتىپ، مەملەكەت پەن بيزنەس اراسىنداعى اشىق ءارى سەنىمدى ارىپتەستىكتى نىعايتۋعا باعىتتالعانىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، ميكرو جانە شاعىن كاسىپكەرلىكتى قولداۋ شارالارى قازاقستاندا ەكونوميكانى ىنتالاندىرۋدىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى سانالادى.
بۇعان دەيىن ءماجىلىس دەپۋتاتتارى سالىق كودەكسىنە وزگەرىس ەنگىزۋ تۋرالى قۇجاتتى قارايتىنى حابارلاندى.