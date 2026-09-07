شامادان تىس جۇك تالدىقورعان-وسكەمەن جولىن ءبۇلدىرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» كارەر يەلەرىن، جۇك تاسىمالداۋشىلاردى جانە اۋىر جۇك كولىكتەرىن پايدالاناتىن ۇيىمداردى باقىلاۋدان اينالىپ ءوتۋدىڭ جولىن ىزدەمەي، بەلگىلەنگەن سالماق پەن وستىك جۇكتەمە نورمالارىن ساقتاۋعا شاقىردى.
بۇل تۋرالى مەكەمە ءوزىنىڭ Telegram پاراقشاسىندا جازددى.
- بىرنەشە كۇن بۇرىن اباي وبلىسىنداعى جاڭادان جاڭعىرتىلعان تالدىقورعان-وسكەمەن اۆتوموبيل جولىنا ءتۇسىپ وتىرعان شامادان تىس جۇكتەمە تۋرالى جازعان ەدىك. ەندى سول جولدىڭ جاي-كۇيىنە تىكەلەي قاۋىپ ءتوندىرىپ وتىرعان جاعدايدى ناقتى بەينەجازبا ارقىلى كورسەتىپ وتىرمىز. كادرلاردا كارەردەن قۇرىلىس ماتەريالدارىن تيەپ شىققان اۋىر جۇك كولىكتەرى كورىنەدى. اۆتوماتتاندىرىلعان ولشەۋ ستانسياسىنا (ا ءو س) جاقىنداعان ساتتە جۇرگىزۋشىلەر نەگىزگى جولدان شىعىپ، جول جيەگى ارقىلى سالماق باقىلاۋ جۇيەسىن اينالىپ وتەدى.
بۇل كولىكتەردىڭ سالماعى بەلگىلەنگەن نورمادان اسىپ وتىر. ال شامادان تىس جۇك - اسفالتتىڭ ەڭ ۇلكەن جاۋلارىنىڭ ءبىرى. ارتىق سالماق جول كونسترۋكسياسىنا ەسەپتىك مولشەردەن جوعارى كۇش ءتۇسىرىپ، جامىلعىنىڭ مەرزىمىنەن بۇرىن توزۋىنا، ويىق ىزدەردىڭ، جارىقتار مەن ءتۇرلى دەفورماتسيالاردىڭ پايدا بولۋىنا اكەلەدى.
وسى تۇستا زاڭدى ساۋال تۋىندايدى: ەگەر كولىكتىڭ سالماعى مەن وستىك جۇكتەمەسى تالاپقا ساي بولسا، اۆتوماتتاندىرىلعان ولشەۋ ستانسياسىن اينالىپ ءوتۋدىڭ قاجەتى نە؟
ا ءو س كولىكتىڭ جالپى سالماعى مەن وسكە تۇسەتىن جۇكتەمەنى اۆتوماتتى تۇردە ولشەيدى. بۇل — كاسىپكە كەدەرگى كەلتىرەتىن قۇرال دا، جۇك تاسىمالىن شەكتەۋدىڭ امالى دا ەمەس. كەرىسىنشە، مەملەكەت قارجىسىنا سالىنعان جولداردى مەرزىمىنەن بۇرىن بۇلىنۋدەن قورعايتىن باقىلاۋ تەتىگى.
بۇل باعىتتاعى شامادان تىس جۇكتەمەنىڭ سالدارىن قازىردىڭ وزىندە جويۋعا تۋرا كەلىپ وتىر. قىسقا مەرزىم ىشىندە 10 مىڭ شارشى مەتردەن استام اسفالتبەتون جامىلعىسىن قالپىنا كەلتىرۋ قاجەتتىلىگى تۋىندادى. جولدىڭ بۇلىنۋىنە ىقپال ەتىپ وتىرعان نەگىزگى فاكتورلاردىڭ ءبىرى - بەلگىلەنگەن سالماق نورمالارىن ساقتامايتىن اۋىر جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى.
ماسەلەنىڭ تاعى ءبىر قىرى بار. ا ءو س- ءتى اينالىپ ءوتۋ ءۇشىن كوپ توننالى كولىكتەر جول جيەگىنە شىعادى. ال جول جيەگى اۋىر جۇك كولىكتەرىنىڭ تۇراقتى قوزعالىسىنا ارنالماعان. سونىڭ سالدارىنان نەگىزگى جول جامىلعىسىنا عانا ەمەس، جولدىڭ وزگە دە كونسترۋكتيۆتىك ەلەمەنتتەرىنە قوسىمشا سالماق تۇسەدى.
وسىعان بايلانىستى كارەر يەلەرىن، جۇك تاسىمالداۋشىلاردى جانە اۋىر جۇك كولىكتەرىن پايدالاناتىن ۇيىمداردى باقىلاۋدان اينالىپ ءوتۋدىڭ جولىن ىزدەمەي، بەلگىلەنگەن سالماق پەن وستىك جۇكتەمە نورمالارىن ساقتاۋعا شاقىرامىز.
— ەلگە جاڭا جول دا، جاڭا ينفراقۇرىلىم دا، تۇراقتى جۇمىس ىستەيتىن بيزنەس تە قاجەت. الايدا ءبىر سالانىڭ دامۋى ەكىنشى ينفراقۇرىلىمنىڭ مەرزىمىنەن بۇرىن بۇزىلۋى ەسەبىنەن جۇزەگە اسپاۋعا ءتيىس. ەكونوميكالىق بەلسەندىلىك پەن جولدىڭ ساقتالۋى ءبىر-بىرىنە قارسى ۇعىم ەمەس. مۇندا بار بولعانى ورتاق تالاپتى ساقتاۋ قاجەت، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن قازاۆتوجول اۋىر جۇك كولىگى جۇرگىزۋشىلەرىنە ماڭىزدى ەسكەرتۋ جاساعان بولاتىن.