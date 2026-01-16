دىنمۇحاممەد قونايەۆتىڭ قارىنداسى دۇنيەدەن وزدى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان عىلىمى اۋىر قازاعا ۇشىرادى. دىنمۇحاممەد قونايەۆتىڭ تۋعان قارىنداسى، عالىم، ميكروبيولوگ، پروفەسسور راۋزا قونايەۆا 91 جاسىندا ومىردەن ءوتتى.
قارالى حاباردى ءماجىلىس دەپۋتاتى باقىتجان بازاربەك ەستىرتتى.
دەپۋتات مارقۇمنىڭ ادامگەرشىلىك بولمىسى مەن ۇستازدىق قاسيەتىن ەسكە الدى.
- ول اردايىم ادامعا تۋرا قاراپ سويلەيتىن. ايتار ءسوزىن ويلانىپ، ادامعا ناقتى كەرەك-اۋ دەيتىن ءسوزدى تابا بىلەتىن. ءاردايىم جىميىپ جۇرەتىن، ىشىندەگى ۋايىمى مەن ۇرەيىن ەشقاشان كورسەتپەيتىن، - دەپ جازدى ول.
راۋزا قونايەۆا 1934 -جىلى الماتى وبلىسى شىلىك اۋىلىندا تۋعان. 1952 -جىلى ول م. ۆ. لومونوسوۆ اتىنداعى ماسكەۋ مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ بيولوگيا-توپىراقتانۋ فاكۋلتەتىنە وقۋعا ءتۇسىپ، ونى 1956 -جىلى ۇزدىك اياقتادى.
سول جىلدان باستاپ 2016 -جىلعا دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ عىلىم اكادەمياسىندا ەڭبەك ەتىپ، وتاندىق عىلىمنىڭ دامۋىنا زور ۇلەس قوستى.
