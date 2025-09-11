ديماشتىڭ «Voice Beyond Horizon» حالىقارالىق جوباسىنىڭ ءتۇسىرىلىمى باستالدى
استانا. KAZINFORM - ءانشى ديماش قۇدايبەرگەننىڭ «Voice Beyond Horizon» حالىقارالىق جوباسىنىڭ تۇسىرىلىمدەرى تۇركىستان وبلىسىنان باستالدى. جوباعا قىتاي، قازاقستان، قىرعىزستان، يتاليا، مالايزيا جانە سەربيادان ورىنداۋشىلار قاتىسىپ جاتىر.
مۋزىكالىق جوبانىڭ قاتىسۋشىلارى تۇركىستان قالاسىنا پويىزبەن كەلدى. ءتۇسىرىلىم بارىسىندا ولار ءوڭىردىڭ باستى تۋريستىك جانە مادەني نىساندارىن ارالاپ، «ازىرەت سۇلتان» تاريحي-مادەني كەشەنى، كونە وتىرار قالاشىعى، Karavansaray تۋريستىك كەشەنى جانە ەتنواۋىلدا بولادى.
قاتىسۋشىلاردىڭ كاسىبي دەڭگەيىن ارنايى شاقىرىلعان حالىقارالىق ساراپشىلار باعالايدى.
تۇركىستان وبلىسىنداعى ءتۇسىرىلىم اياقتالعان سوڭ، مۋزىكالىق شوۋعا قاتىسۋشىلار ەلىمىزدىڭ باسقا وڭىرلەرىندە شىعارماشىلىق ساپارلارىن جالعاستىرادى. حالىقارالىق جوبا ماڭعىستاۋ، الماتى، اقمولا وبلىستارىن، سونداي-اق الماتى مەن استانا قالالارىن قامتيدى. شوۋدىڭ فينالى قازاقستان استاناسىندا وتەدى.
ايتا كەتەيىك، ديماش قۇدايبەرگەن «Voice Beyond Horizon» جوباسىن قىتايدىڭ Hunan Broadcasting System كومپانياسىمەن بىرلەسە جۇزەگە اسىرىپ جاتىر. كۇن سايىن اتالعان ارنا مەن Mango TV سيفرلىق پلاتفورماسىنىڭ اۋديتورياسى 210 ميلليوننان اسا كورەرمەندى قامتيدى. وسى ارقىلى قازاقستاننىڭ تۋريستىك الەۋەتىن الەمنىڭ ميلليونداعان كورەرمەنى تاماشالايدى.
جوبا ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ، ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ، «Kazakh Tourism» ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ، سونداي-اق وڭىرلەر اكىمدىكتەرىنىڭ ۇيىمداستىرۋشىلىق قولداۋىمەن جۇزەگە اسىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن ديماش قۇدايبەرگەن 8 جانە 10 -قازاندا مەحيكودا كونسەرتى وتەتىنى تۋرالى حابارلاعان بولاتىن.
اۆتور
تاستان تويانوۆ