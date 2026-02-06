ديماش قۇدايبەرگەننىڭ «Voice Beyond Horizon» جوباسى تۇركىستاندا كورسەتىلدى
استانا. KAZINFORM - تۇركىستان جەرىندە ديماش قۇدايبەرگەننىڭ پروديۋسەرلىك «Voice Beyond Horizon» جوباسى باستاۋ الدى.
ديماش قۇدايبەرگەننىڭ «Voice Beyond Horizon» شوۋىنىڭ العاشقى ەپيزودى شۋاقتى تۇركىستاندا 6 ەلدەن كەلگەن سەگىز قاتىسۋشىنىڭ باسىن قوستى.
جوبانىڭ باستاماشىسى ءارى قازىلار القاسىنىڭ ءتوراعاسى رەتىندە ديماش اۋەلى ءوزى اشىق ساحناعا شىعىپ، قاتىسۋشىلارعا جوعارى تالاپ قويىپ، ونەرپازداردى جاڭا بەلەستەرگە جەتەلەيتىن شىعارماشىلىق باعىتتىڭ كوكجيەگىن كەڭەيتتى.
«Fire» اۆتورلىق كومپوزيتسياسى تىڭداۋشىلارعا توسىن فورماتتا ۇسىنىلىپ، تۋىندىلار تەك اعىلشىن تىلىندە عانا ەمەس، قىتاي تىلىندە دە ورىندالدى. ال قازاق تىلىندەگى اسا جىلدام ىرعاقتاعى رەپ ەلەمەنتىنىڭ ەنگىزىلۋى كورەرمەن تاراپىنان زور ىقىلاسقا يە بولدى.
بايقاۋعا قاتىسۋشىلار زاماناۋي اۋەزدەگى وپەرالىق ورىنداۋدان باستاپ قىتايدىڭ بيىك تاۋلى ايماقتارىنا ءتان اۋەندەرىنە دەيىن، نازىك ماحاببات اندەرىنەن قىرعىز تىلىندەگى بيتبوكس ەلەمەنتتەرى قامتىلعان كومپوزيتسيالارعا دەيىنگى ءتۇرلى جانر مەن ستيلدەگى مۋزىكالىق تۋىندىلاردى ورىندادى.
قازاقستاننىڭ اتىنان قاتىسقان نۇرجاس سادىربايەۆ ديماش قۇدايبەرگەننىڭ اۆتورلىعىمەن جازىلعان «سامال» ءانىن انا تىلىندە ورىنداپ بەردى.
جوبا ەرەجەسىنە سايكەس، ءاربىر كونسەرتتىك نومىردەن كەيىن كورەرمەندەر قاتىسۋشىلاردىڭ ونەرىن باعالاپ وتىردى. باعدارلاما سوڭىندا مۋزىكالىق ساراپشىلار لەي جيا مەن ديماش قۇدايبەرگەن العاشقى بايقاۋ كۇنىنىڭ قورىتىندىسىن جاريالاپ، ۇزدىك ءۇش ورىنداۋشىنى انىقتادى.
ناتيجەسىندە جۇلدەلى ورىندارعا يە بولعاندار: يتاليادان كەلگەن دجۋليا فالكونە (ءۇشىنشى ورىن)، قىتايدان ساي چەنيۋي (ەكىنشى ورىن) جانە العاشقى ەپيزودتىڭ جەڭىمپازى - قازاقستاندىق نۇرجاس سادىربايەۆ بولدى.
- «Voice Beyond Horizon» شوۋىنىڭ العاشقى شىعارىلىمىنىڭ جۇلدەگەرلەرى مەن جەڭىمپازدارىن قۇتتىقتايمىز! كەلەسى اپتادا قاتىسۋشىلاردىڭ تۇركىستاننىڭ كورىكتى ورىندارىنا جاساعان قىزىقتى ساپارىنا كۋا بولىپ، ولاردىڭ كەلەسى شىعارىلىمعا دايىندىعىن تاماشالاي الامىز، - دەلىنگەن حابارلاداما.
ايتا كەتەلىك ديماش قۇدايبەرگەننىڭ حالىقارالىق جوباسى الماتىدا كورسەتىلگەن ەدى.