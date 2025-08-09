ق ز
    ديماش قۇدايبەرگەن مەكسيكادا العاشقى جەكە كونسەرتى وتەتىنىن جاريالادى

    استانا. KAZINFORM - دياماش قۇدايبەرگەن 8 جانە 10- قازاندا مەحيكودا كونسەرتى وتەتىنى تۋرالى حابارلادى. ول بۇل تۋرالى الەۋمەتتىك جەلىگە جازدى.

    Димаш Кудайберген объявил о проведении нового шоу
    Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

    - قۇرمەتتى دوستار! مەكسيكاداعى العاشقى جەكە كونسەرتتىڭ بيلەتتەرى وتە تەز ساتىلىپ كەتۋىنە بايلانىستى جانكۇيەرلەردىڭ وتىنىشتەرى بويىنشا «ديماشالي» شىعارماشىلىق ورتالىعى مەحيكوداعى ەكىنشى «Stranger» شوۋىن جاريالايدى. كونسەرت 10- قازاندا Palacio de los Deportes سارايىندا وتەدى. بيلەتتەردىڭ الدىن الا ساتىلىمى 14- تامىز ساعات 11:00- دە Banamex-تە اشىلادى، - دەپ جازدى.

    جالپى ساتىلىم - 15- تامىز، جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 11:00.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ارگەنتينا راديوستانسيالارىندا ديماشتىڭ 75-تەن استام ءانى شىرقالدى.

    مادەنيەت
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
