16:00, 09 - تامىز 2025 | GMT +5
ديماش قۇدايبەرگەن مەكسيكادا العاشقى جەكە كونسەرتى وتەتىنىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - دياماش قۇدايبەرگەن 8 جانە 10- قازاندا مەحيكودا كونسەرتى وتەتىنى تۋرالى حابارلادى. ول بۇل تۋرالى الەۋمەتتىك جەلىگە جازدى.
- قۇرمەتتى دوستار! مەكسيكاداعى العاشقى جەكە كونسەرتتىڭ بيلەتتەرى وتە تەز ساتىلىپ كەتۋىنە بايلانىستى جانكۇيەرلەردىڭ وتىنىشتەرى بويىنشا «ديماشالي» شىعارماشىلىق ورتالىعى مەحيكوداعى ەكىنشى «Stranger» شوۋىن جاريالايدى. كونسەرت 10- قازاندا Palacio de los Deportes سارايىندا وتەدى. بيلەتتەردىڭ الدىن الا ساتىلىمى 14- تامىز ساعات 11:00- دە Banamex-تە اشىلادى، - دەپ جازدى.
جالپى ساتىلىم - 15- تامىز، جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 11:00.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ارگەنتينا راديوستانسيالارىندا ديماشتىڭ 75-تەن استام ءانى شىرقالدى.