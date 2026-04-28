ديماش نۇرجاس سادىربايەۆپەن جاڭا جوبا باستالعانىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن Instagram الەۋمەتتىك جەلىسىنە نۇرجاس سادىربايەۆتى @sadirbaeeev پروديۋسەر ەسەبىندە قاراماعىنا العانىن جازدى.
- دوستار، ءبىر جاڭالىقپەن بولىسكىم كەلىپ وتىر: Hunan TV ارناسىنداعى «Voice Beyond Horizon» جوباسىنىڭ العاشقى جەڭىمپازى — نۇرجاس سادىربايەۆتى @sadirbaeeev پروديۋسەرى ەسەبىندە قاراماعىما الدىم. مەن 15 جىلعا جۋىق مانسابىمدى حالىقارالىق بايقاۋلاردان باستاپ الەم بويىنشا جەكە كونسەرتتەرگە دەيىن ءارتىس رەتىندە ۇزاق جولدان ءوتتىم. ەندى سول تاجىريبەممەن ءبولىسىپ، ەلىمىزدىڭ اتىنان ازيادان امەريكا قۇرلىعىنا دەيىنگى الەمدىك ارەنالاردا ونەر كورسەتەتىن ءارتىس دايىندايتىن كەز كەلدى. وسى جولداعى باستى كۇشىمىز - ءبىزدىڭ قولداۋىمىز بەن بىرلىگىمىز، - دەپ جازدى ول.
ول سونداي-اق ستۋدياداعى بىرلەسكەن جۇمىسىنىڭ كورىنىسىن العاش رەت ۇسىنعالى وتىرعانىن حابارلادى. ءان رەسمي تۇردە الداعى اپتادا جارىق كورەدى.
- استانا ۋاقىتى بويىنشا ساعات 17:00-دە مەنىڭ YouTube ارنامدا كەزدەسەمىز، - دەپ جازدى ءانشى.
بۇعان دەيىن ديماش قۇدايبەرگەننىڭ ءانى پولشا چارتىندا ءبىر جىل بويى كوش باستاپ تۇرعانىن جازعان ەدىك.