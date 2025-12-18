«ديپلوممەن اۋىلعا» جوباسى اياسىندا جاستاردىڭ باسىم بولىگى اۋىلدا تۇراقتاپ جاتىر - بوزىمبايەۆ
استانا. KAZINFORM - «ديپلوممەن اۋىلعا» باعدارلاماسىمەن بارعانداردىڭ 95 پايىزى اۋىلداردا قالىپ جاتىر. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ ءمالىم ەتتى.
بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا دەپۋتات ايگۇل قاپباروۆا اتالعان باعدارلامانى جۇزەگە اسىرۋ كەزىندە جۇيەلى پروبلەمالار بايقالعانىن ايتتى.
- سوڭعى ءۇش جىلدا باعدارلاما اياسىندا 116 مامان بەلگىلەنگەن ەڭبەك مىندەتتەمەلەرىن ورىنداماعان. بۇل ءوز كەزەگىندە مەملەكەت الدىنداعى 784 ميلليون تەڭگە سوماسىنداعى قارجىلىق مىندەتتەمەلەردىڭ تۋىنداۋىنا الىپ كەلدى. اتالعان جاعدايدى اۋىلدارعا بارماۋىنىڭ جانە تۇراقتاماۋىنىڭ سالدارى رەتىندە قاراستىرۋ قاجەت. بۇعان تۇرعىن ۇيمەن قاتاماسىز ەتۋ دەڭگەيى، ەڭبەكاقى، الەۋمەتتىك جانە ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىم، سونداي-اق كادارلاردى سۇيمەلدەۋدىڭ جەتكىلىكسىزدىگى اسەر ەتەدى. باعدارلاما باستالعالى 2009-جىلدان بەرى قانشا جاس مامان كەرى قايتتى؟ بۇل جاعدايعا تالداۋ جاسالدى ما؟، - دەپ سۇرادى ا. قاپباروۆا.
ءوز كەزەگىندە ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى 2009-جىلدان باستاپ «ديپلوممەن اۋىلعا» جوباسى اياسىندا 52 مىڭ جاس مامانعا تۇرعىن ءۇي الۋىنا 198 ميلليارد قاراجات بولىنگەنىن ايتتى.
- ونىڭ 1620 سى ءۇش جىلدىق ەڭبەكپەن وتەۋ شارتتارىن ورىنداماعان نەمەسە جالپى كولەمنەن 3,1 پايىزدى (15 جىلدا) عانا قۇرادى. بۇل جوبا 15 جىلدان استام مەرزىمدە جۇزەگە اسىرىلىپ كەلە جاتقانىن ەسكەرسەك، جاقسى كورسەتكىش دەپ ويلايمىن. 15 جىلدا - 3 پايىز دەڭگەيىندە عانا. ال سوڭعى ەكى جىلدا بۇل كورسەتكىش - 1,4 پايىز، ياعني وسىنداي جاعداي ازايىپ كەلەدى، - دەدى ق. بوزىمبايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، باعدارلاما اياسىندا بارعان كەيبىر جاستاردىڭ تۇراقتاماۋىنا كليماتتىڭ جاقپاۋى، دەنساۋلىق جاعدايى، وتباسىن قۇرۋعا بايلانىستى باسقا اۋدانعان كوشۋى نەمەسە باسقا سالاعا اۋىسۋى سياقتى سەبەپتەر اسەر ەتكەن.
- جالپى، ءۇش جىلدىق مىندەتتەمەدەن كەيىن، جاستاردىڭ 95 پايىزى اۋىلداردا قالىپ جاتىر. مۇنى جاقسى ناتيجە دەپ باعالايمىن. ءۇش جىلدان كەيىن 5 پايىزى كەتىپ قالعان. ەگەر مىندەتتەمەسىن ورىنداماي، ءۇش جىلدىڭ ىشىندە كەتىپ قالسا، نەسيەسىن تەز ارادا جابادى، - دەدى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى.
ايتا كەتەيىك، قارىز مامان جۇمىس ىستەيتىن ەلدى مەكەندە تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋعا نەمەسە سالۋعا بەرىلەدى. كرەديتتىڭ ەڭ كوپ مەرزىمى - 15 جىل. نەگىزگى تالاپ - جوباعا قاتىسۋشى اۋىلدىق جەردە ماماندىعى بويىنشا 3 جىل جۇمىس ىستەۋى كەرەك.
بۇعان دەيىن سەناتور نۇرتورە ءجۇسىپ «ديپلوممەن اۋىلعا» مەملەكەتتىك باعدارلاماسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ كەيبىرى مىندەتتەمەلەرىن ورىنداماعانىن ايتتى.
باعدارلاما ىسكە اسىرىلعان كەزەڭدە 114 مىڭنان استام مامان قولداۋ العان، ال 52 مىڭعا جۋىق ادام تۇرعىن ءۇي ماسەلەسىن شەشكەن.