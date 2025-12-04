«ديپلوممەن اۋىلعا» باعدارلاماسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ ءبىر بولىگى مىندەتتەمەلەرىن ورىندامايدى - نۇرتورە ءجۇسىپ
استانا. KAZINFORM - «ديپلوممەن اۋىلعا» مەملەكەتتىك باعدارلاماسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ كەيبىرى مىندەتتەمەلەرىن ورىندامايدى. سونىڭ سالدارىنان باعدارلامانىڭ ناقتى تيىمدىلىگى تومەندەپ، بيۋجەت قاراجاتى ماقساتسىز جۇمسالۋدا.
بۇل ماسەلەنى بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا سەناتور نۇرتورە ءجۇسىپ دەپۋتاتتىق ساۋالىندا كوتەردى.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، جاستاردى اۋىلداعى دەنساۋلىق ساقتاۋ، ءبىلىم بەرۋ، مادەنيەت، سپورت جانە اگروونەركاسىپ سالالارىنا تارتۋ ءۇشىن قۇرىلعان باعدارلاما جىلدار بويى تۇلەكتەرگە كوتەرمە جاردەماقى مەن تۇرعىن ۇيگە ارنالعان جەڭىلدەتىلگەن نەسيەلەر ۇسىنىپ كەلەدى. باعدارلاما ىسكە اسىرىلعان كەزەڭدە 114 مىڭنان استام مامان قولداۋ العان، ال 52 مىڭعا جۋىق ادام تۇرعىن ءۇي ماسەلەسىن شەشكەن. الايدا باعدارلاما اۋقىمدى بولعانىمەن، ماڭىزدى پروبلەما ساقتالىپ وتىر: قاتىسۋشىلاردىڭ ءبىر بولىگى اۋىلدىق جەردە ءۇش جىل جۇمىس ىستەۋ جونىندەگى مىندەتتەمەلەرىن ورىندامايدى. سوڭعى ءۇش جىلدىڭ وزىندە 166 ادام كەلىسىم شارت تالاپتارىن بۇزعان، ال بيۋجەت نەسيەلەرىنىڭ قايتارىلماۋى 784 ملن تەڭگەدەن اسىپ تۇسكەن.
- مەملەكەت قاراجات ءبولىپ كەلەدى، ءبىراق اۋىلدىق جەردەگى كادر تاپشىلىعىن شەشۋدە باعدارلاما ءتيىمدى بولدى ما دەگەن سۇراق بار. بۇگىندە حالىقتىڭ %37، ياعني 3 ميلليوننان استام، 4 ميلليونعا جۋىق ادام اۋىلدا تۇرادى. تەك سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ وزىندە 2025-2027-جىلدارى ارالىعىندا كادر قاجەتتىلىگى 3043 ادام. 114 مىڭ مامان كوتەرمە اقى العانىمەن، تەك 52 مىڭى عانا تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتىلگەن. اۋىلدا مامانداردىڭ قانشاسى سوندا تۇراقتاپ قالدى، ناقتى كورسەتكىشتەر اشىق ەمەس. اقشانى الادى، قالتاعا سالادى. ۋاقىت وتەدى، اۋىلدان كەتەدى. جاردەماقىلار ماماندى تارتۋعا كومەكتەسەدى، ءبىراق تۇراقتى قالۋعا جەتكىلىكتى موتيۆاتسيا بەرمەيدى، - دەدى نۇرتورە ءجۇسىپ.
سونداي-اق، سەناتور باعدارلاما قاتىسۋشىلارىنىڭ ءومىر ءسۇرۋ جاعدايىنا - جالاقى دەڭگەيىنە، الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىم قولجەتىمدىلىگىنە كەشەندى تالداۋ جۇرگىزىلمەگەنىن ايتتى. اۋىلداردا ءالى دە ساپالى قىزمەتتەر مەن تۇرعىن ءۇي تاپشى، سوندىقتان جاس ماماندار مىندەتتى مەرزىم بىتكەن سوڭ كەتىپ قالادى. بۇعان قوسا بيۋروكراتيا، وڭىرلەردەگى ءارتۇرلى تاجىريبە جانە وبلىستاردىڭ باعدارلاماعا قاتىسۋىنىڭ بىركەلكى ەمەستىگى قيىندىق تۋعىزۋدا. وسىعان بايلانىستى سەناتور باعدارلاماعا كورسەتىلگەن پروبلەمالاردى ەسكەرە وتىرىپ وزگەرىستەر ەنگىزۋدى سۇرادى.
ايتا كەتەلىك «ديپلوممەن اۋىلعا» باعدارلاماسى بويىنشا 3,1 مىڭ مامان باسپانامەن قامتاماسىز ەتىلەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.