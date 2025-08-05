ديپلوم بار، جۇمىس جوق: تۇركيادا جوعارى ءبىلىم جۇمىسقا ورنالاسۋعا كەپىل بولۋدان قالىپ بارادى
استانا. KAZINFORM - تۇركيادا جوعارى ءبىلىم مەن ەڭبەك نارىعى اراسىنداعى بايلانىستىڭ السىرەۋى قوعامدا الاڭداۋشىلىق تۋدىرۋدا. ج و و تۇلەكتەرى اراسىندا جۇمىسسىزدىقتىڭ ارتۋى مەن ماماندىعىنا ساي ەمەس سالادا ەڭبەك ەتۋ ءجيى كەزدەسەتىن قۇبىلىسقا اينالدى.
جۇمىسسىز تۇلەكتەر سانى ارتتى
ەۋروستاتتىڭ 2024 -جىلعى مالىمەتتەرى بويىنشا، تۇركيا - ەۋروپانىڭ 33 مەملەكەتى ىشىندە جوعارى وقۋ ورىندارى تۇلەكتەرى اراسىنداعى جۇمىسسىزدىق دەڭگەيى ەلدەگى جالپى جۇمىسسىزدىق كورسەتكىشىنەن جوعارى بولعان جالعىز ەل. بۇل ءبىلىم بەرۋ جۇيەسى مەن ەكونوميكا اراسىنداعى قۇرىلىمدىق تەڭگەرىمسىزدىكتىڭ بەلگىسى رەتىندە قاراستىرىلىپ وتىر.
تۇركيا ستاتيستيكا ينستيتۋتىنىڭ (TـİK) 2025 -جىلعى شىلدەدە جاريالاعان «جوعارى ءبىلىم سالاسىنداعى ەڭبەك نارىعىنىڭ كورسەتكىشتەرى - 2024» اتتى زەرتتەۋىندە 2014-2023 -جىلدار ارالىعىندا ديپلوم العان جاستاردىڭ كوپشىلىگى ۇزاق جۇمىس ىزدەۋگە ءماجبۇر بولعانى جانە كوبىنە ءوز ماماندىعىنا ساي كەلمەيتىن قىزمەتتەردى تاڭداۋعا تۋرا كەلگەنى كورسەتىلگەن.
باكالاۆر دارەجەسىنە يە تۇلەكتەردىڭ جۇمىسپەن قامتىلۋ دەڭگەيى %75- عا دەيىن، ال كوللەدج (كىشى قىزمەتكەر) تۇلەكتەرىندە %66- عا دەيىن تومەندەگەن. ورتا ەسەپپەن باكالاۆرياتتى ءتامامداعان جاس مامان جۇمىس تابۋعا 14,4 ايىن جۇمساسا، كوللەدج تۇلەكتەرى 16 اي ىزدەيدى. بۇل كورسەتكىشتەر ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ كادر دايارلاۋ جۇيەسىنىڭ تيىمدىلىگىنە كۇمان تۋدىرىپ وتىر.
مەديتسينا مەن تەحنيكالىق ماماندىقتارعا سۇرانىس جوعارى
سونىمەن قاتار زەرتتەۋدە بىرنەشە وڭ مىسالدار كەلتىرىلگەن. مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ تۇلەكتەرى ەڭ جوعارى ناتيجەگە جەتكەن: ولاردىڭ %96- ى جۇمىسقا ورنالاسقان، ال جۇمىس ىزدەۋ مەرزىمى ورتا ەسەپپەن ءتورت ايدى قۇراعان. ەرەكشە ءبىلىم بەرۋ، ەلەكتروتەحنيكا جانە لوگوپەديا سالالارىندا دا %90- دان استام تۇلەك جۇمىسقا ورنالاسقان. جالپى العاندا، دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسى — ەڭ ءىرى جۇمىس بەرۋشى: بۇل سەكتوردا جۇمىسپەن قامتۋ دەڭگەيى - %87.
كوللەدج باعدارلامالارى اراسىندا ەڭ جوعارى ناتيجەنى كاسىبي پوليتسيا دايارلىعى باعىتىندا وقىعاندار كورسەتكەن: ولاردىڭ %92- ى جۇمىسقا ورنالاسقان، سونىمەن قاتار وسى ساناتتا ەڭ جوعارى جالاقى دا تىركەلگەن.
سالا مەن تابىس اراسىنداعى ايىرماشىلىق
باكالاۆر دەڭگەيىندەگى ەڭ جوعارى ورتاشا تابىستى ماماندىقتار - ۇشقىشتار دايارلاۋ، ماتەماتيكا، ينجەنەريا، مەديتسينا جانە ايەروعارىش سالاسى. بۇل كورسەتكىشتەر كۇردەلى تەحنيكالىق جانە تار اۋقىمدى ماماندىقتارعا سۇرانىستىڭ جوعارى ەكەنىن دالەلدەيدى.
الايدا ەڭ الاڭداتارلىق دەرەك - ماماندىق بويىنشا جۇمىس ىستەيتىندەردىڭ ازدىعى. باكالاۆر يەلەرىنىڭ تەك %56- ى، ال كوللەدج تۇلەكتەرىنىڭ %51- ى عانا ءوز سالاسى بويىنشا ەڭبەك ەتەدى. بۇل ايىرماشىلىق، اسىرەسە الەۋمەتتىك عىلىمدار، جۋرناليستيكا جانە اقپاراتتىق تەحنولوگيالار سالالارىندا ايقىن بايقالادى.
ال مەديتسينادا بۇل كورسەتكىش %80- عا جۋىق.
قۇرىلىمدىق وزگەرىستەر قاجەت
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل جاعداي تۇركياداعى كادر دايارلاۋ جۇيەسى مەن ەڭبەك نارىعىنىڭ ناقتى قاجەتتىلىكتەرى اراسىنداعى الشاقتىقتى ايقىن كورسەتىپ وتىر. جوو- لار، اسىرەسە گۋمانيتارلىق جانە قوعامدىق باعىتتار بويىنشا جۇمىس تابۋعا مۇمكىندىگى تومەن مامانداردى كوپتەپ دايىنداپ جاتىر.