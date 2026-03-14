دونالد ترامپتى ەندى نوبەل سىيلىعى قىزىقتىرمايدى
استانا. KAZINFORM — امەريكالىق Washington Examiner باسىلىمىنىڭ جۋرناليسى ا ق ش پرەزيدەنتى Donald Trump-تان يرانمەن قاقتىعىس ونىڭ Nobel Peace Prize الۋ مۇمكىندىگىن ارتتىرا ما دەپ سۇرادى.
اق ءۇي باسشىسى بۇل سۇراققا: «بىلمەيمىن. بۇل مەنى قىزىقتىرمايدى»، - دەپ جاۋاپ بەردى. سونداي-اق ول تاياۋ شىعىستاعى جاعداي ۋشىعا باستاعاننان بەرى شەتەلدىك كوشباسشىلارمەن اڭگىمەلەرىندە بۇل تاقىرىپتى كوتەرمەگەنىن ايتتى، دەپ DW جازدى.
قاڭتار ايىندا ترامپ نورۆەگيا پرەمەر-ءمينيسترى Jonas Gahr Støre-گە جولداعان حاتىندا:
«ەلىڭىز سەگىز نەمەسە ودان دا كوپ سوعىستى توقتاتقانى ءۇشىن ماعان نوبەل بەيبىتشىلىك سىيلىعىن بەرمەۋدى تاڭداعانىن ەسكەرسەك، مەن ەندى تەك بەيبىتشىلىك تۋرالى ويلاۋعا مىندەتتىمىن دەپ سانامايمىن» ، - دەپ جازعان. بۇعان جاۋاپ رەتىندە ستيرە نورۆەگيا ۇكىمەتىنىڭ نوبەل سىيلىعىن تاعايىنداۋعا قاتىسى جوق ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
وتكەن جىلى Nobel Peace Prize لاۋرەاتى اتانعان ۆەنەسۋەلالىق وپپوزيتسيا جەتەكشىسى María Corina Machado قاڭتاردا ترامپپەن كەزدەسۋدەن كەيىن جۋرناليستەرگە ءوزىنىڭ نوبەل سىيلىعىن ا ق ش پرەزيدەنتىنە «ءبىزدىڭ بوستاندىعىمىزعا كورسەتكەن ەرەكشە قولداۋى ءۇشىن» تابىستاعانىن مالىمدەدى. ال ترامپ بۇل ارەكەتتى «ءوزارا قۇرمەتتىڭ تاماشا بەلگىسى» دەپ باعالادى.
جاقىندا يزرايل مەن ا ق ش الەم ەلدەرىن ترامپتى نوبەل سىيلىعىنا ۇسىنۋدى قولداۋعا شاقىردى.