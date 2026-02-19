ق ز
    23:56, 19 - اقپان 2026 | GMT +5

    دونالد ترامپ قازاقستاندى كەرەمەت ءارى باي ەل رەتىندە سيپاتتادى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى كەڭەسكە قاتىسۋشى ەلدەردىڭ باسشىلارىن تانىستىرۋ بارىسىندا قازاقستاندى كەرەمەت ءارى باي ەل رەتىندە سيپاتتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    دونالد ترامپ ءوز سوزىندە گازاداعى تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋگە جانە قالپىنا كەلتىرۋگە اتسالىسقانى ءۇشىن بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ العاشقى وتىرىسىنا قاتىسۋشىلارعا شىنايى ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.

    - دونالد ترامپ سامميتكە كەلگەن مەملەكەتتەر باسشىلارىن شەشىمتال ارەكەتتەرى ارقىلى بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىقتى نىعايتۋعا، حالىقارالىق ديالوگتى دامىتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان ناعىز جاھاندىق اۋقىمداعى كوشباسشىلار دەپ اتادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    وسىدان بۇرىن توقايەۆ پرەزيدەنت ترامپ اتىنداعى ارنايى ناگرادانى بەكىتۋدى ۇسىندى.

    قازاقستان پرەزيدەنتى
