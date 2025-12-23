ق ز
    22:26, 23 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    دونالد ترامپ قاسىم-جومارت توقايەۆتى ماياميدە وتەتىن G20 سامميتىنە شاقىردى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆپەن تەلەفون ارقىلى مازمۇندى اڭگىمە وربىتكەنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى اق ءۇي باسشىسى ءوزىنىڭ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا جازدى.

    ا
    Фото: Ақорда

    ترامپتىڭ ايتۋىنشا، اڭگىمە بارىسىندا تاراپتار قازىرگى قاقتىعىستاردى رەتتەۋدىڭ ماڭىزىن، سونداي-اق ەلدەر اراسىنداعى ساۋدا مەن ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلاعان.
    سونىمەن قاتار ا ق ش پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتى كەلەسى جىلى مايامي قالاسىندا وتەتىن G20 سامميتىنە قاتىسۋعا شاقىرۋ نيەتىن ءبىلدىردى.
    بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەنى حابارلاندى. مەملەكەت باسشىسى امەريكا پرەزيدەنتىن وزىنە قولايلى ۋاقىتتا قازاقستانعا ساپارمەن كەلۋگە شاقىردى. بۇل ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستاعى تاريحي ۋاقيعا بولاتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
    سونىمەن قاتار ا ق ش پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆقا جىلى لەبىزىن ءبىلدىرىپ، مەملەكەت باسشىسىنا سىي-سىياپات جولداعانى بەلگىلى بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
