دونالد ترامپ قاسىم-جومارت توقايەۆتى ماياميدە وتەتىن G20 سامميتىنە شاقىردى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆپەن تەلەفون ارقىلى مازمۇندى اڭگىمە وربىتكەنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى اق ءۇي باسشىسى ءوزىنىڭ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا جازدى.
ترامپتىڭ ايتۋىنشا، اڭگىمە بارىسىندا تاراپتار قازىرگى قاقتىعىستاردى رەتتەۋدىڭ ماڭىزىن، سونداي-اق ەلدەر اراسىنداعى ساۋدا مەن ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلاعان.
سونىمەن قاتار ا ق ش پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتى كەلەسى جىلى مايامي قالاسىندا وتەتىن G20 سامميتىنە قاتىسۋعا شاقىرۋ نيەتىن ءبىلدىردى.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەنى حابارلاندى. مەملەكەت باسشىسى امەريكا پرەزيدەنتىن وزىنە قولايلى ۋاقىتتا قازاقستانعا ساپارمەن كەلۋگە شاقىردى. بۇل ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستاعى تاريحي ۋاقيعا بولاتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
سونىمەن قاتار ا ق ش پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆقا جىلى لەبىزىن ءبىلدىرىپ، مەملەكەت باسشىسىنا سىي-سىياپات جولداعانى بەلگىلى بولدى.