دونالد ترامپ اق ۇيدەگى جاڭا بال زالىنا ءوز اتىن بەرۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ، مۇمكىن، جاڭا بالنىي زالدى بەلىي ۇيدە ءوز اتىمەن اتاۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى Kazinform ABC News اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.
دەرەككوزگە سايكەس، امەريكالىق شەنەۋنىكتەر اراسىندا بەيرەسمي تۇردە جاڭا زالعا «پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ بال زالى» دەگەن اتاۋ تاراعان. ايتۋلارىنشا، ءدال وسى اتاۋ رەسمي بەكىتىلەتىن كورىنەدى.
ترامپ ازىرگە جاڭا زالدى قالاي اتايتىنى جايلى ەشنارسە ايتپاعانىمەن، دەرەككوزى اتاپ وتكەندەي، امەريكالىق پرەزيدەنت ءارتۇرلى جوبالارعا ءجيى ءوز اتىن بەرەتىندىگىمەن تانىمال جانە بۇل جاعداي دا تاڭقالارلىق بولمايدى.
ەسكە سالساق، شىلدە ايىندا ترامپ اكىمشىلىگى اق ۇيدە بال زالىن سالۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعان. جوبانى قارجىلاندىرۋعا پرەزيدەنتتىڭ ءوزى جانە بىرنەشە دەمەۋشى اتسالىسپاق. جاڭا زالدىڭ الاڭى شامامەن 8,4 مىڭ شارشى مەتردى قۇراپ، ءىس-شارا كەزىندە 650 قوناقتى قابىلداي الادى. قۇرىلىس ترامپتىڭ ەكىنشى پرەزيدەنتتىك مەرزىمى اياقتالعانعا دەيىن - 2029 -جىلعى قاڭتارعا دەيىن اياقتالۋى ءتيىس.
ا ق ش پرەزيدەنتتەرىنىڭ رەسمي رەزيدەنسياسى - اق ءۇي يدەياسىن العاش رەت ەلدىڭ ءبىرىنشى پرەزيدەنتى دجوردج ۆاشينگتون ۇسىنعان. قۇرىلىس 1792 -جىلى ارحيتەكتور دجەيمس حوبەننىڭ جوباسى بويىنشا باستالعان. ۆاشينگتون بولاشاق عيماراتتىڭ ورنىن ءوزى تاڭداعان. قۇرىلىس جۇمىسى 1800 -جىلعى 1 -قاراشادا اياقتالىپ، سول كۇنى ەكىنشى پرەزيدەنت دجون ادامس عيماراتقا كوشكەن. 1814 -جىلعى ورتتەن كەيىن اق ءۇي 1815- 1817 -جىلدارى قايتا قالپىنا كەلتىرىلگەن.
ەسكە سالا كەتەيىك، ترامپ اق ۇيدە UFC جەكپە-جەگى وتەتىن كۇندى جاريالادى. سونداي-اق ا ق ش پرەزيدەنتى اق ۇيدەگى «پرەزيدەنتتىك داڭق اللەياسى» قابىرعاسىنداعى دجو بايدەننىڭ پورترەتىن الىپ، ورنىنا اۆتوقالام سۋرەتىن ورناتتى.