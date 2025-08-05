ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:46, 05 - تامىز 2025 | GMT +5

    دوللار ەكىنشى كۇن قاتارىنان ارزانداپ كەلەدى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    Фото: pixabay.com

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,98 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,53 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 541,82 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 537,66 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 539,86 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 619,55 - 624,63 تەڭگە، ال رۋبل 6,62 - 6,74 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 535,25 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 541,30 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 617,55 تەڭگە، ساتۋ - 627,07 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ 6,61 تەڭگە، ساتۋ - 6,71 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 4 -تامىز كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,35 تەڭگەگە ارزانداپ، 541,82 تەڭگە بولدى.

