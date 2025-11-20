دوللار ءۇشىنشى كۇن قاتارىنان ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,98 تەڭگەگە ارزانداپ، 518,19 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 519,41 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 518,78 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 520,61 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 597,13 - 602,69 تەڭگە، ال رۋبل 6,35 - 6,47 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,81 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,35 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 516,53 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 523,53 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 595,48 تەڭگە، ساتۋ - 603,55 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,39 تەڭگە، ساتۋ - 6,54 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 74,85 تەڭگە، ساتۋ - 78,77 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 19- قاراشا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,47 تەڭگەگە ارزانداپ، 519,41 تەڭگە بولدى.
اۆتور
دوسبول اتاجان