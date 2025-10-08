دوللار ءۇشىنشى كۇن قاتارىنان ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,39 تەڭگەگە ارزانداپ، 540,06 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 541,63 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 541,29 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 543,50 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 627,67 - 632,92 تەڭگە، ال رۋبل 6,51 - 6,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 75,52 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,23 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 538,72 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 544,72 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 625,74 تەڭگە، ساتۋ - 633,74 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,54 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 75,85 تەڭگە، ساتۋ - 79,75 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 7 -قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,63 تەڭگەگە ارزانداپ، 541,63 تەڭگە بولدى.