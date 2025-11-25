ق ز
    دوللار باعامى قايتا ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,52 تەڭگەگە ارزانداپ، 518,40 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 519,98 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 518,70 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 520,49 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 597,74 - 602,31 تەڭگە، ال رۋبل 6,48 - 6,59 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,64 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,15 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 517,46 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 522,46 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 596,50 تەڭگە، ساتۋ - 603,59 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,50 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.
    - يۋان: ساتىپ الۋ - 74,55 تەڭگە، ساتۋ - 78,66 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 24 -قاراشا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,05 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 519,98 تەڭگە بولدى.

    اۆتور

    دوسبول اتاجان

    سوڭعى جاڭالىقتار