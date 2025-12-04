دوللار باعامى 499 تەڭگەگە دەيىن ءتۇستى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,98 تەڭگەگە ارزانداپ، 499,65 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 503,89 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 501,37 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 503,97 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 582,76 - 587,57 تەڭگە، ال رۋبل 6,43 - 6,55 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,44 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,40 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
— دوللار 499,66 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 506,66 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
— ەۋرو: ساتىپ الۋ — 579,52 تەڭگە، ساتۋ — 589,52 تەڭگە؛
— رۋبل: ساتىپ الۋ — 6,45 تەڭگە، ساتۋ — 6,55 تەڭگە.
— يۋان: ساتىپ الۋ — 72,36 تەڭگە، ساتۋ — 76,79 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 3 -جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,07 تەڭگەگە ارزانداپ، 503,89 تەڭگە بولدى.
اۆتور
دوسبول اتاجان