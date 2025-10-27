دوكتورانتۋرا مەن ماگيستراتۋراعا ءوتىنىش بەرۋ 28-قازاندا باستالادى
28 -قازاندا ماگيستراتۋراعا ءتۇسۋ ءۇشىن كەشەندى تەستىلەۋگە وتىنىشتەردى قابىلداۋ جانە دوكتورانتۋراعا ءتۇسۋ ەمتيحانىنا قۇجاتتاردى قابىلداۋ باستالادى. بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
ءوتىنىش بەرۋ ق ر ع ج ب م ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعىنىڭ app.testcenter.kz سايتى ارقىلى وتەدى.
ك ت- عا ءوتىنىش بەرۋ 2025 -جىلعى 10- قاراشاعا دەيىن جالعاسادى.
ۆەدومستۆونىڭ دەرەگىنشە، شىعارماشىلىق دايىندىقتى تالاپ ەتەتىن ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنىڭ توپتارى بويىنشا بەيىندى ماگيستراتۋراعا تۇسۋشىلەردەن قۇجاتتاردى قابىلداۋ اعىمداعى جىلعى 28 -قازان مەن 10 -قاراشا ارالىعىندا جوعارى جانە (نەمەسە) جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىمەن جۇزەگە اسىرىلادى.
- تەستىلەۋدىڭ ءوزى قاراشا-جەلتوقسان ايلارىندا وتەدى. ءوتىنىش بەرۋ كەزىندە ءتۇسۋشى تەستىلەۋدى تاپسىرۋ قالاسىن ءوز ەركىمەن تاڭدايدى. تۇسۋشىلەر وتىنىشتەردى قابىلداۋ مەرزىمى اياقتالعانعا دەيىن (10-قاراشاعا دەيىن) ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنىڭ توبى، ءتىلى جانە تەستىلەۋدى تاپسىرۋ قالاسىن وزگەرتۋ بويىنشا وتىنىشكە وزگەرىستەر ەنگىزە الادى. وتىنىشتەردى قابىلداۋ بازاسى جابىلعاننان كەيىن تاڭدالعان ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنىڭ توبى مەن تەستىلەۋ تاپسىرۋ قالاسى وزگەرتىلمەيدى. تەستىلەۋدى وتكىزۋ كۇنى تۋرالى اقپارات ءتۇسۋشىنىڭ جەكە كابينەتىندە اعىمداعى جىلعى 14-قاراشادا قولجەتىمدى بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، عىلىمي- پەداگوگيكالىق ماگيستراتۋراعا ءتۇسۋ ءۇشىن كەشەندى تەستىلەۋ ەلەكتروندىق فورماتتا وتكىزىلەدى جانە ءۇش بولىمنەن تۇرادى:
شەت ءتىلى بويىنشا تەست
وقۋعا دايىندىعىن انىقتاۋعا ارنالعان تەست
ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى توبىنىڭ بەيىنى بويىنشا تەست.
تەستىلەۋگە 3 ساعات 55 مينۋت بەرىلەدى. شەكتى بال - 75 بال، ونىڭ ىشىندە شەت ءتىلى بويىنشا كەمىندە 25 بال، وقۋعا دايىندىعىن انىقتاۋعا ارنالعان تەست بويىنشا كەمىندە 7 بال، ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى توبىنىڭ بەيىنى بويىنشا: ءبىرىنشى بەيىندى ءپان بويىنشا كەمىندە 7 بال، ەكىنشى بەيىندى ءپان بويىنشا كەمىندە 7 بال.
بەيىندى ماگيستراتۋراعا تۇسۋشىلەر تەك ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى توبىنىڭ بەيىنى بويىنشا تەست تاپسىرادى. شەكتى بال كەمىندە 30 بال، ونىڭ ىشىندە ءبىرىنشى بەيىندى ءپان بويىنشا كەمىندە 7 بال، ەكىنشى بەيىندى ءپان بويىنشا كەمىندە 7 بال.
- دوكتورانتۋراعا ءتۇسۋ ەمتيحانىن تاپسىرۋعا ءوتىنىش بەرۋ 2025 -جىلعى 10- قاراشاعا دەيىن جالعاسادى. دوكتورانتۋراعا تۇسۋشىلەر د ت ە- گە قاتىسۋ ءۇشىن ءوتىنىش بەرگەنگە دەيىن جوعارى جانە (نەمەسە) جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ قابىلداۋ كوميسسياسىنا قۇجاتتاردى تاپسىرۋى قاجەت. دوكتورانتۋراعا ءتۇسۋ ءۇشىن قازتەست جۇيەسى بويىنشا مەملەكەتتىك ءتىلدى مەڭگەرگەنىن راستايتىن سەرتيفيكات جانە شەت ءتىلىن مەڭگەرگەنىن راستايتىن سەرتيفيكات ۇسىنۋ قاجەت. TOEFL ITP سەرتيفيكاتى بار تۇلعالار دتە باستالعانعا دەيىن اعىلشىن ءتىلىن بىلۋگە ارنالعان قوسىمشا تەستىلەۋدى تاپسىرادى، - دەپ جازدى مينيسترلىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ءتۇسۋ ەمتيحانى جەلتوقسان ايىندا وتەدى. ەگەر تۇسۋشىگە بەرىلگەن وتىنىشكە (تەستىلەۋدى تاپسىرۋ قالاسى، ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنىڭ توبى) وزگەرىستەر ەنگىزۋ قاجەت بولعان جاعدايدا، وعان وتىنىشتەردى قابىلداۋ بازاسى جابىلعانعا دەيىن (10- قاراشاعا دەيىن) ءوتىنىشتى وڭدەۋگە نەمەسە وشىرۋگە مۇمكىندىك بەرىلەدى. قوسىمشا تەستىلەۋدى وتكىزۋ ورنى، كۇنى مەن ۋاقىتى تۋرالى اقپارات ءتۇسۋشىنىڭ جەكە كابينەتىندە اعىمداعى جىلعى 14- قاراشادا، ءتۇسۋ ەمتيحانى بويىنشا اقپارات 27 -قاراشادا قولجەتىمدى بولادى.
فيلوسوفيا دوكتورلارى (PhD) باعدارلاماسى بويىنشا دوكتورانتۋراعا ءتۇسۋ ەمتيحانىنا اڭگىمەلەسۋ، ەسسە جازۋ جانە ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسى توبىنىڭ بەيىنى بويىنشا ەمتيحان كىرەدى. بەيىنى بويىنشا دوكتورلار باعدارلاماسى بويىنشا، ونىڭ ىشىندە يندۋستريالىق PhD باعدارلامالارى بويىنشا دوكتورانتۋراعا ءتۇسۋ ەمتيحانى اڭگىمەلەسۋ جانە ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى توبىنىڭ بەيىنى بويىنشا ەمتيحان سۇراقتارى بولىمدەرىنەن تۇرادى. مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسى بويىنشا فيلوسوفيا دوكتورلارى (PhD) باعدارلاماسى بويىنشا دوكتورانتۋراعا ءبىلىم الۋ ءۇشىن ءتۇسۋ ەمتيحانىنان كەمىندە 75 بال، بەيىنى بويىنشا دوكتورلار باعدارلاماسى بويىنشا، ونىڭ ىشىندە يندۋستريالىق PhD باعدارلامالارى بويىنشا دوكتورانتۋراعا - كەمىندە 50 بال جيناعان تۇلعالار كونكۋرستىق نەگىزدە قابىلدانادى.
ال وسى جىلى ماگيستراتۋراعا 23065 تالاپكەر تۇسكەنىن جازعان بولاتىنبىز.