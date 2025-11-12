پەدوفيليا مەن ل گ ب ت-نى ناسيحاتتاۋعا تىيىم سالىنادى - زاڭ قابىلداندى
استانا. KAZINFORM - پارلامەنت ءماجىلىسى بالالاردى دەنساۋلىعى مەن دامۋىنا زيان كەلتىرەتىن اقپاراتتان قورعاۋعا قاتىستى جاڭا نورمالاردى قابىلدادى.
اتاپ ايتقاندا، بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە ارحيۆ ءىسى ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭى ەكىنشى وقىلىمدا قارالىپ، قابىلداندى. بۇل قۇجاتتا بالالاردى دەنساۋلىعى مەن دامۋىنا زيان كەلتىرەتىن اقپاراتتان قورعاۋ ماقساتىندا جاريا كەڭىستىكتە، سونداي-اق ماسس-مەديانى، تەلەكوممۋنيكاتسيا جەلىلەرىن نەمەسە ونلاين- پلاتفورمالاردى پايدالانا وتىرىپ، پەدوفيليانى جانە ءداستۇرلى ەمەس سەكسۋالدىق باعداردى ناسيحاتتايتىن اقپاراتتى ورنالاستىرۋدى شەكتەۋ جونىندەگى نورمالار كوزدەلگەن.
- بالالار مەن جاسوسپىرىمدەردى سيفرلىق كەڭىستىكتەگى جاعىمسىز كونتەنتتەن قورعاۋ تۋرالى قوعامنىڭ الاڭداۋىن ەسكەرە وتىرىپ، زاڭ جوباسىنا قوعامدىق كەڭىستىكتە پەدوفيليا مەن ءداستۇرلى ەمەس جىنىستىق باعداردى ناسيحاتتاۋعا تىيىم سالاتىن تۇزەتۋلەر ەنگىزىلدى. بالالار مەن جاسوسپىرىمدەردىڭ وتباسى، يماندىلىق جانە بولاشاق تۋرالى تۇسىنىگىنە كەرى اسەرىن تيگىزەتىن اقپاراتتى كۇن سايىن جەلىدە كەزدەستىرەتىنىن بايقاپ وتىرمىز. جاس ۇرپاقتى زاڭسىز كونتەنتتەن قورعاۋ - ولاردىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن پسيحيكالىق دەنساۋلىعىنىڭ ماسەلەسى، - دەدى ءماجىلىس دەپۋتاتى ەلنۇر بەيسەنبايەۆ.
وسى ورايدا ول زاڭ جوباسىنداعى ماڭىزدى نورما وسكەلەڭ ۇرپاقتى جاعىمسىز اقپاراتتاردان قورعاۋعا، جات اعىمداردان ساقتاۋعا قاتىستى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ويتكەنى بالا - ءبىزدىڭ بولاشاعىمىز، ەلىمىزدىڭ ەرتەڭى. سوندىقتان ولاردىڭ ساناسىن ۋلايتىن، ومىرىنە تەرىس اسەر ەتەتىن زياندى اقپاراتتاردان قورعاۋ - ورتاق مىندەتىمىز. ارينە، سيفرلىق زاماندا اقپاراتتارعا تولىقتاي توسقاۋىل قويۋ مۇمكىن ەمەس. دەگەنمەن، زاڭعا قايشى، ادامدىققا جات كونتەنتتى شەكتەۋ - ورىندى ءىس. ويتكەنى ءالى بۇعاناسى قاتپاعان، اقىل توقتاتپاعان جاسوسپىرىمدەردىڭ ءتۇرلى اقپاراتتى تالعاۋسىز قابىلداپ، سولاردىڭ جەتەگىندە كەتىپ قالۋى ابدەن مۇمكىن. ونداي وقيعالار از ەمەس. سوندىقتان ۇسىنىلىپ وتىرعان زاڭ وسىنىڭ الدىن الۋدى، كەلەڭسىزدىكتەرگە جول بەرمەۋدى كوزدەيدى، - دەدى ە. بەيسەنبايەۆ.
سونىمەن قاتار ءماجىلىس دەپۋتاتى ەدىل جاڭبىرشين بىلتىر قوعام بەلسەندىلەرى E-petition.kz مەملەكەتتىك پلاتفورماسىندا ل گ ب ت ناسيحاتىنا قارسى پەتيتسيا جاريالاپ، از ۋاقىت ىشىندە زاڭدى تۇردە 50 مىڭ قول جينالعانىن ەسكە سالدى.
- سوندىقتان ءبىزدىڭ ل گ ب ت-نى ناسيحاتتاۋدى زاڭمەن شەكتەۋ بويىنشا قابىلداپ جاتقان نورمالارىمىز كەيبىر حالىقارالىق ۇيىمدار مەن بەلسەندىلەر ايتىپ جۇرگەندەي ەشقانداي ادام قۇقىعىن شەكتەۋگە باعىتتالماعان. كەرىسىنشە، بۇل نورمالار ءداستۇرلى وتباسىلىق ينستيتۋتتى بۇزۋدان جانە بالالار مەن جاسوسپىرىمدەردى دەسترۋكتيۆتى يدەولوگيالاردان قورعاپ، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگىمىزدى ساقتاۋعا، حالقىمىزدىڭ رۋحاني يممۋنيتەتىن نىعايتۋعا سەپتىگىن تيگىزەدى. دەربەس مەملەكەتتىڭ ىشكى ىسىنە ارالاسۋعا، ەڭ باستىسى ونىڭ ۇلتتىق زاڭدارىنا قىسىم كورسەتۋگە ەشقانداي ۇيىمنىڭ قۇقىعى جوق. ەڭ باستىسى، بۇل نورمالار ۇلتتىڭ مۇددەسىن قورعاۋعا باعىتتالعان، - دەدى ە. جاڭبىرشين.