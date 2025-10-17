پەدوفيلدەرگە حيميالىق كاستراتسيا جازاسىن قولدانۋ ءتارتىبى كۇشىنە ەندى
استانا. KAZINFORM - بۇگىننەن باستاپ قازاقستاندا پەدوفيليا قىلمىسىن جاساعان ادامدارعا حيميالىق كاستراتسيا جازاسىن قولدانۋ ءتارتىبى كۇشىنە ەندى.
بۇل وزگەرىس ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىمەن بەكىتىلگەن «ءماجبۇرلى مەديتسينالىق سيپاتتاعى شارالاردى قولدانۋ قاعيدالارىنا» ەنگىزىلگەن تۇزەتۋلەر اياسىندا جۇزەگە اسادى. جاڭا ەرەجە بويىنشا، حيميالىق كاستراتسيا پسيحياتريالىق نەمەسە امبۋلاتوريالىق مەديتسينالىق ۇيىمداردا سوت شەشىمىنە سايكەس جۇرگىزىلەدى.
«سوتتالعان ادامدى بوساتۋعا التى اي قالعاندا، تۇزەتۋ مەكەمەسىنىڭ اكىمشىلىگى سوت- پسيحياتريالىق ساراپتاما تاعايىنداۋ ءۇشىن ماتەريالداردى سوتقا جولدايدى. ساراپتاما قورىتىندىسى نەگىزىندە حيميالىق كاستراتسيا قولدانۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانادى» دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
حيميالىق كاستراتسيا 18 جاستان اسقان، پەدوفيليالىق سيپاتتاعى قىلمىس جاساعان تۇلعالارعا عانا قولدانىلادى. بۇل شارا سوتتىڭ زاڭدى كۇشى بار شەشىمىمەن عانا جۇزەگە اسىرىلادى جانە پسيحيكالىق اۋىتقۋى بار ادامدارعا قولدانىلمايدى.
مينيسترلىك دەرەگىنشە، كەيىنگى ەكى جىلدا ەلدە 96 ادامعا وسىنداي شارا تاعايىندالعان:
2023 -جىلى - 40 ادامعا
2024 -جىلى - 56 ادامعا.
كاميلا مۇلىك