دەپۋتاتتار جۇرگىزۋشىلەردى الاڭداتقان «ايىپپۇلداعى 50 پايىز» بويىنشا ۇسىنىس ايتتى
استانا. KAZINFORM – قازاقستاندا جول قوزعالىسى ەرەجەسىن بۇزعان جۇرگىزۋشىلەر ايىپپۇلدى قىسقا مەرزىمدە تولەسە، ونىڭ 50 پايىزىن عانا تولەۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن جۇيە قوعامدا تاعى دا تالقىلانىپ جاتىر.
كەيبىر دەپۋتاتتار بۇل جەڭىلدىكتى قايتا قاراۋ قاجەت دەپ ەسەپتەسە، ەندى ءبىرى كەرىسىنشە ونى ساقتاپ قالۋ كەرەك دەيدى.
ءماجىلىس دەپۋتاتى مۇرات ابەنوۆ ايىپپۇلدى ەرتە تولەگەنى ءۇشىن بەرىلەتىن جەڭىلدىك ازاماتتارعا دا، مەملەكەتكە دە ءتيىمدى ەكەنىن ايتادى. ونىڭ پىكىرىنشە، بۇل جۇيە ادامداردى ايىپپۇلدى ۋاقىتىندا تولەۋگە ىنتالاندىرادى.
كەيدە ادامنىڭ ارتىق اقشاسى بولمايدى. ءبىراق ول ءوز كىناسىن مويىنداپ، ەرتەرەك بارىپ تولەسە، ءبىر جاعىنان تولەمى ازايادى. ەكىنشىدەن، ماسەلە ۇزاققا سوزىلمايدى. ەگەر ايىپپۇل تولەنبەي جۇرە بەرسە، كەيىن سوتقا دەيىن جەتۋى مۇمكىن. ءتىپتى ادام تولەي الماي قالسا، ەسەپشوتى بۇعاتتالىپ، جۇمىس ىستەۋىنە دە قيىندىق تۋىندايدى، - دەيدى دەپۋتات.
دەپۋتاتتىڭ سوزىنشە، ايىپپۇلدى ۋاقىتىلى تولەۋ مەملەكەت ءۇشىن دە ءتيىمدى. سوندىقتان 50 پايىزدىق جەڭىلدىكتى تولىعىمەن الىپ تاستاۋ دۇرىس شەشىم بولمايدى. ال ءماجىلىس دەپۋتاتى جارقىنبەك امانتاي بۇل ماسەلەگە قاتىستى پىكىردىڭ ەكىجاقتى ەكەنىن ايتادى. ول جەڭىلدىكتى تولىق جويۋدى قولدامايدى، ءبىراق كەيبىر جاعدايلاردا شەكتەۋ ەنگىزۋگە بولادى دەپ ەسەپتەيدى.
مەنىڭ ويىمشا، 50 پايىزدىق جەڭىلدىكتى تولىق الىپ تاستاۋ قاجەت ەمەس. ءبىراق جول قوزعالىسى كەزىندە قاۋىپتى سانالاتىن قۇقىقبۇزۋشىلىقتاردى بىرنەشە رەت قايتالاعان ادامدارعا قاتىستى وزگەرىس ەنگىزۋگە بولادى. ويتكەنى كەيبىر جۇرگىزۋشىلەر ءۇشىن ايىپپۇلدىڭ جەڭىلدىگى قورقىنىش تۋدىرمايتىن دەڭگەيگە جەتكەن، - دەيدى ول.
ايتا كەتەيىك، وتكەن جىلى سەناتور مارات قوجايەۆ تا وسى تاقىرىپتى كوتەرىپ، جول ەرەجەسىن جيى بۇزاتىن جۇرگىزۋشىلەرگە قاتىستى جاۋاپكەرشىلىكتى كۇشەيتۋدى ۇسىنعان بولاتىن. ول 10 رەتتەن ارتىق جول ەرەجەسىن بۇزعان كولىك يەلەرىنە تەوريالىق ەمتيحاندى قايتا تاپسىرۋدى مىندەتتەۋ، قاجەت بولسا جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرۋ تەتىگىن دە قاراستىرۋدى ۇسىنعان.
الايدا بۇل باستاما ازىرگە جۇزەگە اسپايدى. ىشكى ىستەر مينيسترلىگى LS باسىلىمىنا بەرگەن تۇسىنىكتەمەسىندە ۇسىنىس ۇكىمەت قورىتىندىسى اياسىندا قارالعانىن، ءبىراق قازىرگى كەزەڭدە قولداۋ تاپپاعانىن مالىمدەدى.
ۇسىنىس زاڭ جوباسىنا ۇكىمەتتىڭ قورىتىندىسى اياسىندا قارالدى. الايدا قازىرگى كەزەڭدە ول قولداۋ تاپپادى. سەبەبى تەتىكتى ناقتى ايقىنداۋ قاجەت. ياعني قانداي قۇقىقبۇزۋشىلىقتار ەسەپكە الىناتىنى، ولاردى قاۋىپتىلىك دەڭگەيى بويىنشا قالاي جىكتەۋ كەرەك جانە شەكتەۋ قالاي قولدانىلاتىنى ناقتى جازىلۋى ءتيىس، - دەپ حابارلادى ءى ءى م.
وسىلايشا قازىرگى تاڭدا ايىپپۇلدى ەرتە تولەگەن جاعدايدا بەرىلەتىن 50 پايىزدىق جەڭىلدىك ساقتالىپ وتىر. دەگەنمەن بولاشاقتا ورەسكەل ءارى جۇيەلى قۇقىقبۇزۋشىلىق جاسايتىن جۇرگىزۋشىلەرگە قاتىستى تالاپتار كۇشەيۋى مۇمكىن.
بۇل ماسەلە الەۋمەتتىك جەلىلەردە دە قىزۋ تالقىلانىپ جاتىر. كوپتەگەن جۇرگىزۋشىلەر جەڭىلدىكتى الىپ تاستاۋ دۇرىس ەمەس دەپ ەسەپتەيدى. ولاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل جۇيە ازاماتتارعا ايىپپۇلدى ۋاقىتىندا تولەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. مىسالى، جەلى قولدانۋشىسى امانكەلدى ايىپپۇل مولشەرىن ازاماتتاردىڭ تابىسىنا قاراي قاراستىرۋ كەرەك دەگەن پىكىر ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، قوعامدا تابىس دەڭگەيى ءارتۇرلى.
بىرەۋ ميلليونداپ جالاقى الادى، ال بىرەۋ زەينەتاقىمەن كۇن كورەدى. كەيبىر ادامدار زەينەت جاسىندا دا كولىك جۇرگىزىپ، سونىمەن تابىس تابادى. سوندىقتان ايىپپۇل مولشەرىن ادامنىڭ تابىسىنا قاراي قاراستىرۋ كەرەك، - دەيدى ول.
تاعى ءبىرقاتار جۇرگىزۋشىلەر ايىپپۇل ماسەلەسىنەن بولەك، جول ساپاسىنا دا نازار اۋدارۋ قاجەت ەكەنىن ايتادى. اسىرەسە، الىس جولعا شىعاتىن ازاماتتار قالاارالىق تراسسالاردىڭ جاعدايىن جاقسارتۋ كەرەك دەگەن پىكىر بىلدىرگەن.