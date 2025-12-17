دەپۋتات تاكسي نارىعىن «كولەڭكەدەن» شىعارۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا تاكسي سالاسىندا 500 مىڭنان استام ادام ەڭبەك ەتەدى، الايدا بۇل نارىق ءالى كۇنگە دەيىن جەتكىلىكتى دەڭگەيدە رەتتەلمەي وتىر. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتى ەلنۇر بەيسەنبايەۆ ءوزىنىڭ دەپۋتاتتىق ساۋالىندا ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر بارلىق پلاتفورمالىق قىزمەت تاكسي جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ ناقتى دەرەكتەرىن ۇسىنا الماي وتىر، بۇل زاماناۋي تسيفرلىق قوعامدا اقىلعا قونىمسىز جاعداي. سويتە تۇرا، ولار جىل سايىن 150 ميلليوننان استام ساپار ورىندايدى.
دەپۋتات زاڭنامادا ءالى دە كەڭەستىك كەزەڭنەن قالعان ۇعىمدار قولدانىلىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى، بۇل ياندەكس، يندرايۆەر، اپارۋ جانە باسقا دا اگرەگاتورلاردىڭ نەگىزگى پروتسەستەرىن ايقىن كورسەتپەيدى.
- نەگىزىنەن ولاردىڭ قىزمەتى «كولەڭكەلى ايماقتا» قالىپ وتىر. جاۋاپكەرشىلىك، قاۋىپسىزدىك ستاندارتتارى، الگوريتمدەردىڭ اشىقتىعى، ساقتاندىرۋ، جولاۋشىلار مەن جۇرگىزۋشىلەردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ ماسەلەلەرى قۇقىقتىق الاڭنان تىس قالىپ وتىر. «تاكسي جۇرگىزۋشىسى» ۇعىمىنىڭ ناقتى انىقتاماسى جوق. جۇرگىزۋشى، تاكسوپارك جانە اگرەگاتور اراسىنداعى جاۋاپكەرشىلىك، قۇقىقتار مەن مىندەتتەر ناقتى بولىنبەگەن، بۇل تاكسي جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ الەۋمەتتىك تۇرعىدان قورعالماۋىنا اكەلىپ سوعادى. تاكسي جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ كۇندەلىكتى مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋى تۋرالى تالاپ فورمالدى سيپاتتا جانە ءىس جۇزىندە ورىندالمايدى. ساپارلار ساقتاندىرىلمايتىندىقتان، جولاۋشىلار مەن جۇرگىزۋشىلەردىڭ قاۋىپسىزدىگى قالاي قامتاماسىز ەتىلەتىنى تۇسىنىكسىز، - دەدى ەلنۇر بەيسەنبايەۆ.
سونىمەن بىرگە، تاكسي جۇرگىزۋشىلەرىندە جۇرگىزۋشى كۋالىگىنىڭ بار-جوعى، كولىكتىڭ تەحنيكالىق بايقاۋدان ءوتۋى جانە تەحنيكالىق پاسپورتى تۋرالى مالىمەتتەردىڭ شىنايىلىعى تەكسەرىلمەيدى.
- سالدارىنان تاپسىرىستاردى ورىنداۋعا جۇرگىزۋشى كۋالىگى جوق ادامدار دا جىبەرىلۋى مۇمكىن، ال ەڭ قاۋىپتىسى - قالاارالىق تاس جولداردا جوعارى جىلدامدىقپەن جۇيتكىپ جۇرگەن وڭ ءرۋلدى كولىكتەر. كەيبىر اگرەگاتورلار ساپاردىڭ ناقتى قۇنى تۋرالى اقپارات بەرمەيدى. قولما-قول اقشاسىز تولەم جاساۋ مۇمكىندىگى جوق. قولدا بار تەحنولوگيالىق مۇمكىندىكتەرگە قاراماستان، اگرەگاتورلار كولىكتەردىڭ جىلدامدىعىن، قوزعالىسىن باقىلامايدى، مارشرۋتتان اۋىتقۋدى مونيتورينگ جاسامايدى، بۇل دا جولاۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە قاتەر توندىرەدى، - دەيدى دەپۋتات.
سونداي-اق دەپۋتات كەيبىر اگرەگاتورلاردىڭ قوسىمشالارىندا جەدەل قىزمەتتەردى شاقىرۋ جۇيەسى مەن كليەنتپەن تاۋلىك بويى بايلانىس ورناتاتىن قولداۋ قىزمەتى جوق ەكەنىنە ەرەكشە نازار اۋداردى. وسىعان بايلانىستى ماجىلىسمەن مىناداي شەشىمدەردى قابىلداۋدى قاجەت دەپ سانايدى:
قايتالانۋدى بولدىرماۋ ءۇشىن اقپاراتتىق-ديسپەتچەرلىك قىزمەت پەن سيفرلىق سەرۆيستەردىڭ فۋنكسيالارىن ناقتى اجىراتۋ.
«تاكسي جۇرگىزۋشىسى» ۇعىمىن زاڭ جۇزىندە بەكىتىپ، ولاردىڭ مارتەبەسىن، قۇقىقتارى مەن مىندەتتەرىن ايقىنداۋ. تاكسي جۇرگىزۋشىلەرىن تاپسىرىستى ءۇشىنشى تۇلعالارعا بەرمەي، جەكە ءوزى ورىنداۋعا، سونداي-اق ەڭ تومەنگى سانيتارلىق تالاپتاردى ساقتاۋعا مىندەتتەۋ.
فورمالدى كۇندەلىكتى تەكسەرۋلەردىڭ ورنىنا مىندەتتى تۇراقتى مەديتسينالىق تەكسەرۋ ەنگىزۋ. مەديتسينالىق باقىلاۋدى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ اقپاراتتىق جۇيەلەرىمەن ينتەگراتسيالاۋ ارقىلى اۆتوماتتاندىرۋ.
اگرەگاتورلاردى ءاربىر ساپار بويىنشا جولاۋشىلار مەن جۇرگىزۋشىلەردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىن ساقتاندىرۋدى قامتاماسىز ەتۋگە مىندەتتەۋ.
جولاۋشىلاردى ساپاردىڭ ناقتى قۇنى تۋرالى حاباردار ەتۋ، جىلدامدىقتى، قوزعالىستى، مارشرۋتتان اۋىتقۋدى باقىلاۋ، جۇرگىزۋشى مەن كولىك تۋرالى دەرەكتەردىڭ مەملەكەتتىك دەرەكقورلار ارقىلى سايكەستىگىن تەكسەرۋ.
ەسكە سالا كەتسەك، كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ پيلوتسىز تاكسي جوباسى قالاي ىسكە اساتىنىن ايتقان ەدى.