دەپۋتات رۇقساتسىز ءتۇسىرىلىم مەن پرانكتەردى شەكتەۋگە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى رۇقساتسىز فوتو جانە ۆيدەو ءتۇسىرۋدى، سونىڭ ىشىندە پرانكتەردى زاڭمەن شەكتەۋدى جوسپارلاپ وتىر.
وزگەرىس جۋرناليستەر مەن بلوگەرلەردىڭ جۇمىسىنا قالاي اسەر ەتەدى، قوعامدىق ورتادا ءتۇسىرىلىم ءتارتىبى قانداي بولماق؟ وعان ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى ەكاتەرينا سمولياكوۆا جاۋاپ بەردى.
دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، مۇنداعى ماقسات - ءتۇسىرىلىمدى تولىق تىيىپ تاستاۋ ەمەس.
- قازىر جاھاندىق سيفرلاندىرۋ الەمىندە ءومىر ءسۇرىپ جاتىرمىز. ەلىمىزدە جاساندى ينتەللەكت تۋرالى زاڭ قابىلداندى، قازىر ءماجىلىس قابىرعاسىندا سيفرلىق كودەكس تالقىلانىپ جاتىر.
مۇنىڭ بارلىعى ازاماتتاردىڭ قۇقىعىن قورعاپ، قاۋىپسىزدىگىن ساقتاۋ ءۇشىن جاسالىپ جاتىر. ادامداردى رۇقساتسىز، كەز كەلگەن جەردە بەينەجازباعا ءتۇسىرۋدى شەكتەۋ دە سول باستامالاردىڭ ءبىرى، - دەدى دەپۋتات Jibek Joly ارناسىنىڭ «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىندا.
سمولياكوۆا اتاپ وتكەندەي، ماسەلە جالپى ءتۇسىرىلىم ءتارتىبىن رەتكە كەلتىرۋدە.
- قازاقستاندا قوعامدىق ورىنداردا تۇسىرۋگە جالپى رۇقسات بار، الايدا ادامداردىڭ بەينەسىن پايدالانۋ بولەك رەتتەلەدى: ازاماتتى كەلىسىمىنسىز تۇسىرە بەرۋىڭىز مۇمكىن، ءبىراق ول ماتەريالدى رۇقساتسىز تاراتۋعا بولمايدى، - دەدى سمولياكوۆا.
دەپۋتات پرانك جاساۋعا قاتىستى كونتەنتتىڭ الدىن الۋ قاجەتتىگىن ايتتى.
- الدىن الا كەلىسىم الىنباي، ادامداردى ادەيى كۇيزەلىسكە تۇسىرەتىن، قاۋىپتى نەمەسە ار-نامىسىنا تيەتىن جاعدايدا تۇسىرىلەتىن ۆيدەولار ەتيكالىق جانە قۇقىقتىق نورمالاردى بۇزادى، - دەدى دەپۋتات.
سونىمەن قاتار سمولياكوۆا جۋرناليستەردىڭ جۇمىسىن شەكتەۋ كوزدەلمەگەنىن اتاپ ءوتتى.
- ماجىلىستە جۋرناليستەر دەپۋتاتتاردىڭ بەتىنە كامەرا تاقاپ سويلەيدى. ەتيكا ساقتالمايتىن تۇستار بار. وسىنداي ساتتەردى رەتتەۋ قاجەت. بۇل جۋرناليستەردىڭ جۇمىسىنا كەدەرگى كەلتىرمەۋ كەرەك. زاڭ جوباسى ەندى قارالادى، جۇمىس توبى دا ەندى قۇرىلادى. وعان كەمىندە جارتى جىل ۋاقىت كەتۋى مۇمكىن، - دەپ قورىتىندىلادى دەپۋتات.
