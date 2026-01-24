دەپۋتات قازىرگى گەوساياسي جاعدايداعى ەل ەگەمەندىگىن نىعايتاتىن شەشۋشى فاكتورلاردى اتادى
استانا. KAZINFORM - تابيعاتتى ايالاۋ، ەكولوگيامىزدى ساقتاۋ يدەياسى كونستيتۋتسيادا قوعام مەن مەملەكەتتىڭ ورتاق قۇندىلىعى رەتىندە كورىنىس تابۋى ءتيىس. بۇل تۋرالى استانادا كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسىندا پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى ءۇنزيلا شاپاق ءمالىم ەتتى.
- كونستيتۋتسيانىڭ پرەامبۋلاسى - نەگىزگى زاڭنىڭ جاي عانا كىرىسپەسى ەمەس، ول ونىڭ يدەيالىق ءارى مورالدى ىرگەتاسى. پرەامبۋلا كونستيتۋتسيانى قابىلداۋداعى تۇپكى ماقساتتاردى ايقىندايدى، ەلدىڭ تاريحي- مادەني بولمىسىن، ۇلتتىق كەلبەتىن تانىتادى. سونىمەن قاتار، ول مەملەكەتتىڭ ماقسات- مىندەتتەرىن بەكىتەتىن، اتا زاڭنىڭ رۋحىن تەرەڭ تۇسىنۋگە جول اشاتىن تۇعىر بولۋعا ءتيىس. پرەامبۋلا حالقىمىزدىڭ سان عاسىرلىق تاريحي جولىن كونە داۋىردەن بۇگىنگە دەيىنگى تاعدىرلى كەزەڭدەردى قامتىپ، ەركىندىك، ادىلدىك، تەڭدىك، بىرلىك، جاۋاپكەرشىلىك سىندى ۇلتقا ءتان ىرگەلى قۇندىلىقتارعا سۇيەنۋى قاجەت. قوعامدا كونستيتۋتسيا پرەامبۋلاسىن ۋاقىت وتكەن سايىن ءمانىن جويمايتىن مازمۇندا قايتا جازۋ كەرەك دەگەن پىكىر بەرىك ورنىقتى. ءبىز - كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ مۇشەلەرى بۇل ۇستانىمدى تولىق قولداپ، وسى باعىتتا جۇيەلى جۇمىس ىستەۋمىز كەرەك، - دەدى ءۇ. شاپاق.
وسى ورايدا ول وزگەرىستەرگە قاتىستى ءوز پىكىرى مەن ويىن ايتتى.
- ەندىگى ءبىز ۇسىناتىن پرەامبۋلا ماتىنىندە بىرنەشە ىرگەلى باعىت ايقىن كورىنىس تابۋى ءتيىس. پرەامبۋلادا مەملەكەتتىڭ ۋنيتارلىق سيپاتى، شەكارالاردىڭ مىزعىماستىعى مەن اۋماقتىق تۇتاستىقتى ساقتاۋ ماسەلەسىنە ەرەكشە ءمان بەرىلۋى ءتيىس. قازىرگى گەوساياسي جاعدايدا بۇل قاعيداتتار ەل ەگەمەندىگىن نىعايتاتىن شەشۋشى فاكتورلار سانالادى. سونداي-اق «ادىلەتتى قازاقستان» يدەياسى مەن ونىڭ وزەگى سانالاتىن «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتىن پرەامبۋلا دەڭگەيىندە بەكىتۋ مەملەكەت پەن قوعام دامۋىنىڭ جاڭا فيلوسوفياسىن ايقىندايدى، - دەدى دەپۋتات.
ونىڭ پايىمىنشا، ءقازىر كونستيتۋتسيا تۋرالى ايتقاندا تەك بيلىك پەن قۇقىقتىق نورمالاردى عانا ەمەس، ۇلتتىڭ بولاشاق الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىگىن دە ويلاۋىمىز كەرەك. سوندىقتان تابيعاتتى ايالاۋ، ەكولوگيامىزدى ساقتاۋ يدەياسى كونستيتۋتسيادا قوعام مەن مەملەكەتتىڭ ورتاق قۇندىلىعى رەتىندە كورىنىس تابۋى ءتيىس.
- ادىلەتتى قازاقستاننىڭ كونستيتۋتسيالىق نەگىزى مەملەكەتتىلىك - تەك زاڭدار مەن ينستيتۋتتار ارقىلى عانا ەمەس، ۇلتتىق رۋح پەن مادەنيەت ارقىلى ورنىعادى. سوندىقتان مادەنيەتتىڭ جانە رۋحاني قۇندىلىقتاردىڭ ءرولى قازاقستاندا ايقىن كورىنىس تابۋى ءتيىس. ءدال وسى مادەني نەگىز حالىقتى ءبىرتۇتاس ۇلتقا اينالدىرىپ، قوعامدىق بىرلىكتى نىعايتادى. مادەنيەتتى كونستيتۋتسيالىق دەڭگەيدە بەكىتۋ ارقىلى ءبىز ادىلەتتى قازاقستاننىڭ تەك قۇقىقتىق ەمەس، وركەنيەتتى مەملەكەت ەكەنىن ناقتىلايمىز. سونىمەن بىرگە مادەنيەت پەن ونەرگە، عىلىم مەن بىلىمگە، يننوۆاتسياعا، تابيعاتتى ايالاۋعا، بۇگىنگى جانە كەلەر ۇرپاق الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىككە ءمان بەرىلۋى كونستيتۋتسيانى تەك قۇقىقتىق ەمەس، وركەنيەتتىك قۇجات دەڭگەيىنە كوتەرەدى. بۇل - مەملەكەت پەن حالىق اراسىنداعى جاريا قوعامدىق كەلىسىمنىڭ ايقىن كورىنىسى، - دەدى ءۇنزيلا شاپاق.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ءۇنزيلا شاپاق كونستيتۋتسيا پرەامبۋلاسىن جاڭارتۋ تەك رەداكسيالىق تۇزەتۋ ەمەس ەكەنىن ايتقان ەدى.