دەپۋتات قازاقستاندا قىتاي اۆتوكولىكتەرىنە تالاپتاردى كۇشەيتۋ تۋرالى دابىل قاقتى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا ساتىلىپ جاتقان جاڭا بۋىنداعى اۆتوكولىكتەر، سونىڭ ىشىندە قىتايلىق برەندتەر ازاماتتاردىڭ جەكە دەرەكتەرىنىڭ قاۋىپسىزدىگىنە قاتەر ءتوندىرۋى مۇمكىن.
بۇل ماسەلەنى دەپۋتات ۇكىمەتكە جولداعان ساۋالىندا كوتەردى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، بۇگىنگى تاڭدا ەلىمىزدە ەلەكتروندىق قۇرىلعىلار نارىعى ءىس جۇزىندە رەتتەلمەي، باقىلاۋسىز قالىپ وتىر. ليتسەنزياسىز جانە سەرتيفيكاتسىز ساتىلاتىن تەحنيكالىق قۇرالدار ازاماتتاردى زاڭسىز باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
GPS ترەكەرلەرى، GSM ماياكتارى، ميني-كامەرالار، داۋىس جازعىشتار جانە ونلاين پلاتفورمالار ارقىلى ليتسەنزياسىز نەمەسە سەرتيفيكاتسىز ساتىلاتىن ەلەكتروندىق قۇرىلعىلار نارىقتا قولجەتىمدى، - دەلىنگەن دەپۋتاتتىق ساۋالدا.
الايدا ەرەكشە الاڭداۋشىلىق تۋدىراتىن ماسەلە - جاڭا بۋىنداعى اۆتوكولىكتەردىڭ سيفرلىق مۇمكىندىكتەرى. دەپۋتات اتاپ وتكەندەي، بۇگىندە سۇرانىسقا يە قىتاي اۆتوموبيلدەرى شەتەلدىك سەرۆەرلەر مەن پايدالانۋشى اككاۋنتتارى ارقىلى جۇمىس ىستەيدى.
بۇل ەلىمىزدىڭ ازاماتتارىنا قاتىستى دەرەكتەردىڭ، سونىڭ ىشىندە قوزعالىس مارشرۋتتارى مەن پايدالانۋشىلىق اقپاراتتىڭ، شەتەلدىك يۋريسديكتسيالاردا وڭدەلۋىنە اكەلەدى، - دەپ كورسەتىلگەن ساۋالدا.
قاراپايىم تىلمەن ايتقاندا، شەتەلدىك كومپانيالار قازاقستاندىق ازاماتتاردىڭ قوزعالىسىن جانە باسقا دا ارەكەتتەرىن باقىلاپ، تالداي الادى. ونىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي كولىكتەردىڭ كەيبىر فۋنكسيالارىنىڭ قاشىقتان شەكتەلۋى نەمەسە تولىق اجىراتىلۋى تىركەلگەن.
ساۋالدا ماسەلەنىڭ تەك قۇرىلعىنىڭ سىرتقى پىشىنىنە ەمەس، ونىڭ باعدارلامالىق قامتاماسىز ەتىلۋى مەن قولدانىلۋ تاسىلىنە تىكەلەي بايلانىستى ەكەنى باسا ايتىلعان.
حالىقارالىق تاجىريبەدە مۇنداي ەلەكترونيكا قاتاڭ باقىلاۋعا الىنعان ساناتقا جاتادى. ولارعا مىندەتتى سەرتيفيكاتتاۋ مەن ليتسەنزيالاۋ تالاپتارى قويىلادى، - دەدى ول.
وسىعان بايلانىستى دەپۋتات ۇكىمەتتەن ءبىرقاتار ناقتى شارا قابىلداۋدى سۇراپ وتىر. اتاپ ايتقاندا:
ەلىمىزدىڭ اۋماعىندا ساتىلاتىن جانە پايدالانىلاتىن جاڭا بۋىنداعى اۆتوموبيلدەر بويىنشا پايدالانۋشى اككاۋنتتارى مەن دەرەكتەردى وڭدەۋ سەرۆەرلەرىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا ورنالاستىرۋدى جانە ولاردىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قولدانىستاعى زاڭناماسىنا سايكەس جۇمىس ىستەۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسىن قاراستىرۋدى ۇسىنامىز، - دەپ ناقتىلادى ول.
سونىمەن قاتار جاسىرىن باقىلاۋعا ارنالعان قۇرىلعىلاردىڭ اينالىمىن رەتتەۋ ءۇشىن كەشەندى قۇقىقتىق جانە باقىلاۋ تەتىگىن ازىرلەۋ قاجەتتىگى دە كوتەرىلدى.
دەپۋتاتتىڭ پىكىرىنشە، قازىرگى جاعدايدا كەز كەلگەن ازامات جاسىرىن باقىلاۋعا ۇشىراۋى مۇمكىن، ال ونى قورعايتىن مەحانيزمدەر ءالى دە تولىق جەتىلمەگەن.