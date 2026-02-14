دەپۋتات مەكتەپتەردەگى زاڭسىز ۋاعىز بەن كوپ ايەلدىلىك ناسيحاتىنا توسقاۋىل قويۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - «رەفەرەندۋم- 2026» اقپاراتتىق الاڭىندا ءماجىلىس دەپۋتاتى، كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا مۇشەسى مۇرات ابەنوۆ ماڭىزدى مالىمدەمە جاسادى. ول زايىرلىلىق ۇستانىمدارىن قاتاڭداتۋ، ءبىلىم بەرۋ سالاسىن ءدىني ىقپالدان قورعاۋ جانە وتباسى ينستيتۋتىنىڭ كونستيتۋتسيالىق نەگىزدەرىن ساقتاۋ ماسەلەسىن كوتەردى.
مۇرات ابەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى تاڭدا ءدىني اعىمداردىڭ مەكتەپتەر مەن كوللەدجدەرگە ەنىپ، بالالاردىڭ دامۋىنا كەدەرگى كەلتىرۋى جيىلەپ كەتكەن. دەپۋتات مەملەكەتتىك قارجىمەن جۇمىس ىستەيتىن وقۋ ورىندارىندا زاڭسىز ۋاعىزداردىڭ ايتىلۋىنا تۇبەگەيلى قارسى.
- ءدىن وزىنە قاتىسى جوق جەرگە ارالاسىپ جاتىر. «دومبىرا تارتۋعا بولمايدى، ونەرمەن اينالىسۋعا بولمايدى» دەگەن سياقتى تىيىمدارمەن بالالاردىڭ دامۋىنا قارسىلىق ءبىلدىرىپ جاتادى. ساباق ۋاقىتىندا بالالاردى مەشىتكە اپارىپ، شارالار وتكىزۋ - بۇل بالا قۇقىعىن تىكەلەي بۇزۋ، - دەدى مۇرات ابەنوۆ.
دەپۋتات ءدىني سالا مەن ءبىلىم بەرۋ سالاسىنىڭ اراجىگىن ناقتى اجىراتىپ، زاڭمەن شەگەندەۋ قاجەتتىگىن باسا ايتتى.
سونىمەن قاتار قوعامدا بەلەڭ العان «ەكىنشى ايەل الۋ» ناسيحاتى دا دەپۋتاتتىڭ نازارىنان تىس قالمادى. مۇرات ابەنوۆ بۇل ءۇردىستىڭ كونستيتۋتسيا قاعيداتتارىنا قايشى كەلەتىنىن جانە ايەلدەر مەن بالالاردىڭ قۇقىعىن اياققا تاپتايتىنىن جەتكىزدى.
كونستيتۋتسيانىڭ جاڭا جوباسىندا وتباسى تۋرالى نورما «نەكە - تەك ءبىر ەر ادام مەن ءبىر ايەل ادامنىڭ ءوز ەركىمەن باس قوسۋى» دەپ ناقتىلانباق.
- ءبىرىنشى ايەل، ەكىنشى ايەل دەپ ناسيحاتتاۋ - ساياساتقا قارسى. بۇل جەردە بالالار مەن ايەلدەردىڭ قۇقىعى بۇزىلادى. سوندىقتان ءبىز كونستيتۋتسياعا نەكە تەك ءبىر ەر ادام مەن ءبىر ايەل ادامنىڭ اراسىندا بولادى دەپ جازدىق، - دەپ ءتۇسىندىردى كوميسسيا مۇشەسى.
ايتا كەتەيىك، كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى باقىت نۇرمۇحانوۆ ءوز كەزەگىندە نەكە مەن وتباسى قۇندىلىقتارىن كۇشەيتۋدى قولداعان ەدى.
اۆتور
كاميلا مۇلىك