دەپۋتات جاسىرىن تىڭشىلىق قۇرىلعىلار نارىعىن قاتاڭ رەتتەۋدى تالاپ ەتتى
استانا. KAZINFORM - دەپۋتات ءمۋتالى ءابۋتالىپ جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆكە دەپۋتاتتىق ساۋال جولداپ، جاسىرىن باقىلاۋ قۇرىلعىلارىنىڭ زاڭسىز اينالىمى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە قاۋىپ توندىرەتىنىن ايتتى.
بۇل تۋرالى ءماجىلىستىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
دەپۋتات بۇگىندە ەلىمىزدە تەحنيكالىق قۇرىلعىلار نارىعى ءىس جۇزىندە رەتتەلمەگەن جانە باقىلاۋسىز قالىپتاسقانىن ايتتى. GPS ترەكەرلەرى، GSM ماياكتارى، ميني-كامەرالار، داۋىس جازعىشتار جانە ونلاين پلاتفورمالار ارقىلى ليتسەنزياسىز نەمەسە سەرتيفيكاتسىز ساتىلاتىن ەلەكتروندىق قۇرىلعىلار نارىقتا قولجەتىمدى ەكەنىن العا تارتتى.
- وسى قۇرىلعىلار ارقىلى ەل ازاماتتارىن زاڭسىز باقىلاۋعا الۋ مۇمكىندىگى بار. بۇل ازاماتتاردىڭ جەكە ءومىرى مەن وتباسىلىق قۇپياسىن قورعاۋ قۇقىعىنا قاۋىپ ءتوندىرىپ قانا قويماي، جەكە دەرەكتەردى زاڭسىز جيناۋ، بوپسالاۋ، قىسىم كورسەتۋ جانە كورپوراتيۆتىك تىڭشىلىق سياقتى تاۋەكەلدەردى ارتتىرادى. قازىر بانكتىك كارتا جانە ينتەرنەتكە قولجەتىمدىلىگى بار كەز كەلگەن ادام اقپاراتتى جاسىرىن الۋ ءۇشىن تەحنيكالىق قۇرالدى ساتىپ الا الادى. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 399-بابى مۇنداي قۇرىلعىنى وندىرۋگە، ساتىپ الۋعا، ساتۋعا جانە پايدالانۋعا تىيىم سالعانىمەن، ولاردىڭ جاپپاي اينالىمى كەشەندى قۇقىقتىق رەتتەۋدەن تىس قالىپ وتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
حالىق قالاۋلىسى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى رەيدتىك جۇمىستار باراسىندا داۋىس جازعىشى بار قالامدار، تۇرمىستىق زاتقا جاسىرىلعان بەينەكامەرالار، كوزىلدىرىك جانە فلەشكا سياقتى قۇرىلعىلاردىڭ ساتىلۋىن انىقتاعانىن ايتتى.
- الماتى، تەمىرتاۋ جانە باسقا دا ايماقتاردا ميني- كامەرالار مەن GSM جۇيەلەرى تاركىلەندى، كەيبىر ساتۋشىلار قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. الايدا بۇل شارالار جۇيەلى ەمەس، تەك جەكە جاعدايعا قاتىستى. نارىق ەش كەدەرگىسىز جۇمىسىن جالعاستىرىپ، اۋقىمىن كەڭەيتىپ وتىر. ەرەكشە الاڭداۋشىلىق تۋدىراتىن جايت - سىرتتان قاراعاندا زاڭدى، كەڭ تارالعان ءارى سانگە اينالعان جاڭا بۋىن قۇرىلعىنىڭ اقپاراتتى جاسىرىن تىركەۋ مۇمكىندىگىنە يە بولۋ، - دەدى دەپۋتات.
ءمۋتالى ءابۋتالىپتىڭ سوزىنشە، بۇل قۇرىلعىلاردىڭ قاۋىپىن تەك سىرتقى بەلگىسىنە قاراپ باعالاۋ قاتە بولىپ تابىلادى. شەشۋشى ءرول قۇرىلعىنىڭ ءپىشىنى ەمەس، باعدارلامالىق قامتاماسىز ەتىلۋى مەن قولدانىلۋ تاسىلىمەن انىقتالادى.
سونىمەن قاتار جاڭا بۋىنداعى اۆتوموبيلدەر، سونىڭ ىشىندە اسا ۇلكەن سۇرانىسقا يە قىتاي اۆتوموبيلدەرى، شەتەلدىك سەرۆەرلەر مەن پايدالانۋشى اككاۋنتتارى ارقىلى جۇمىس ىستەيدى. بۇل ەلىمىزدىڭ ازاماتتارىنا قاتىستى دەرەكتەردىڭ، سونىڭ ىشىندە قوزعالىس مارشرۋتتارى مەن پايدالانۋشىلىق اقپاراتتىڭ، شەتەلدىك يۋريسديكتسيالاردا وڭدەلۋىنە اكەلەدى. قاراپايىم تىلمەن ايتقاندا، شەتەلدىك كومپانيالار ءبىزدىڭ ازاماتتارىمىزدىڭ بارلىق قوزعالىستارى مەن باسقا دا ارەكەتتەرىن باقىلاپ، تالداي الادى.
مۇنداي اۆتوموبيلدەردىڭ فۋنكتسيالارىنىڭ قاشىقتىقتان شەكتەلۋى نەمەسە اجىراتىلۋى فاكتىلەرى بار.
- حالىقارالىق تاجىريبەدە مۇنداي ەلەكترونيكا «قاتاڭ باقىلاۋعا الىنعان» ساناتقا جاتادى. وعان مىندەتتى سەرتيفيكاتتاۋ مەن ليتسەنزيالاۋ تالابى قويىلىپ، ازاماتتىق ماقساتتاعى قۇرىلعىلار مەن ارنايى تەحنيكانىڭ ارا-جىگى ناقتى اجىراتىلادى. بۇل ءتاسىل ازاماتتاردىڭ جەكە ومىرىنە جاسىرىن قول سۇعىلۋىنان قورعايدى جانە تەرىس ماقساتتا پايدالانۋدىڭ الدىن الادى، - دەدى ءماجىلىس دەپۋتاتى.
دەپۋتات قالىپتاسقان احۋال الاڭداتپاي قويمايتىنىن العا تارتىپ، كەز كەلگەن ازامات جاسىرىن باقىلاۋعا الىنۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى. الايدا ازاماتتاردى مۇنداي جاعدايدا قورعاۋ مەحانيزمدەرى ءالى تولىق جەتىلمەگەن.
سوندىقتان، دەپۋتات قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنە تومەندەگىدەي تالاپ قويدى:
1. ازاماتتاردىڭ جەكە ءومىرى مەن جەكە جانە وتباسىلىق قۇپياعا كونستيتۋتسيالىق قۇقىعىن قورعاۋدى قامتاماسىز ەتۋ؛
2. جاسىرىن باقىلاۋعا ارنالعان قۇرىلعىلاردى ساتۋدى سەرتيفيكاتتاۋ جانە ليتسەنزيالاۋدى مىندەتتەۋ؛
3. ىشكى ىستەر مينيسترلىگى، جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى، باس پروكۋراتۋرانىڭ قاتىسۋىمەن قۇرىلعىلار اينالىمىن باقىلاۋ شاراسىن بەلگىلەۋ؛
4. ەلىمىزدىڭ اۋماعىندا ساتىلاتىن جانە پايدالانىلاتىن جاڭا بۋىنداعى اۆتوموبيلدەر بويىنشا پايدالانۋشى اككاۋنتتارى مەن دەرەكتەردى وڭدەۋ سەرۆەرلەرىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا ورنالاستىرۋدى جانە ولاردىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قولدانىستاعى زاڭناماسىنا سايكەس جۇمىس ىستەۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسىن قاراستىرۋدى؛
5. وسى قۇرىلعىلاردىڭ اينالىمىن رەتتەۋ ءۇشىن كەشەندى قۇقىقتىق جانە باقىلاۋ تەتىگىن ازىرلەپ، شۇعىل تۇردە شارا قابىلداۋدى سۇرايمىن.