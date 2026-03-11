دەپۋتات: جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ وزەگى - ادام جانە ادام قۇقىقتارى
استانا. KAZINFORM - جاڭا اتا زاڭ جوباسى ادام قۇقىقتارى جوعارى دەڭگەيدە قورعالۋىنا كەپىلدىك بەرەدى. بۇل جونىندە ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى ابزال قۇسپان «كونستيتۋتسيالىق رەفورما جانە قوعامدىق ديالوگ: كەلەشەككە باعدار» اتتى ساراپشىلار الاڭىندا مالىمدەدى.
سونىڭ ءبىر مىسالى رەتىندە ول ادۆوكاتۋرا مارتەبەسىنىڭ بەكىتىلۋىنە توقتالدى.
- دەپۋتات بولماي تۇرىپ ادۆوكاتۋرا سالاسىندا قىزمەت ەتتىم. ادۆوكاتتار اراسىندا سوڭعى 20 جىل بويى بۇل ماسەلە ايتىلىپ كەلە جاتىر. پروكۋراتۋرا مەن ادۆوكاتۋرا، ياعني ايىپتاۋ تارابى مەن قورعاۋ تارابى پروتسەستىك تۇرعىدا تەڭ بولۋى ءتيىس. ەندى جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنا ساي، ادۆوكاتۋرا العاش رەت ينستيتۋت رەتىندە ەنگىزىلىپ وتىر، - دەدى ول.
ونىڭ سوزىنشە، 1995-جىلى قابىلدانعان، قازىرگى قولدانىستاعى اتا زاڭدا پروكۋراتۋرانىڭ بارلىق وكىلەتتىگى كورسەتىلگەن.
- وسى ۋاقىتقا دەيىن قىلمىستىق جانە باسقا دا ىستەردە ادۆوكاتۋرا پروكۋراتۋرامەن تەڭ دارەجەدە بولا العان جوق. الەمدە كوپتەگەن دامىعان ەلدە الدىمەن ادۆوكاتۋرا مەن پروكۋراتۋرا كونستيتۋتسيالىق دەڭگەيدە تەڭەستىرىلىپ، ودان كەيىن پروتسەستىك نورمالار ءوزارا تەڭەسكەن بولاتىن. جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنداعى نەگىزگى جاڭالىقتاردىڭ ءبىرى - ادام قۇقىقتارى جوعارى دەڭگەيدە قورعالۋىنا كەپىلدىك بەرەتىن ينستيتۋت رەتىندە ادۆوكاتۋرانىڭ كونستيتۋتسيالىق مارتەبەسى بەكىتىلدى، - دەدى دەپۋتات.
