دەپۋتات: جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنداعى ءار نورما تاۋەلسىزدىكتى قورعاۋعا باعىتتالعان
استانا. KAZINFORM — جاڭا اتا زاڭ جوباسى تۇتاستاي ەلدىڭ ەگەمەندىگىنە كەپىلدىك بەرەدى. بۇل تۋرالى ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى جاناربەك ءاشىمجان «رەفەرەندۋم-2026» ونلاين مارافونى بارىسىندا مالىمدەدى.
ونىڭ سوزىنشە، جاڭا كونستيتۋتسياعا كوشۋ جاڭا ءبىر تاريحي كەزەڭگە وتۋگە جول اشادى.
- تاۋەلسىزدىكتىڭ تامىرىنا بالتا شابۋعا جاسالعان قادامنىڭ بارلىعى زاڭنامالىق تۇرعىدان تالقاندالۋ كەرەك. جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ 1-بابىنان باستاپ، بۇكىل 11 ءبولىم، 96 بابىنىڭ بارلىعى تاۋەلسىزدىكتى قورعاۋعا باعىتتالعان. ادەبي، مادەني، رۋحاني، عىلىمي تۇرعىدان باستاپ، ەكونوميكالىق تاۋەلسىزدىك، ساياسي تاۋەلسىزدىك، ازاماتتاردىڭ ار- وجدان بوستاندىعى، تەرريتوريالىق تاۋەلسىزدىك، وزگە ەلدەرمەن قارىم- قاتىناس - وسىنىڭ بارلىعى جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىندا قامتىلعان. بۇل - جاڭا ءبىر تاريحي كەزەڭنىڭ باستاۋى، - دەدى دەپۋتات.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى قازاق تىلىندە جاتىق جازىلعانى جونىندە حابارلاعان ەدىك.
اۆتور
الپامىس فايزوللا