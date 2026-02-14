ق ز
    دەپۋتات: جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنداعى ءار نورما تاۋەلسىزدىكتى قورعاۋعا باعىتتالعان

    استانا. KAZINFORM — جاڭا اتا زاڭ جوباسى تۇتاستاي ەلدىڭ ەگەمەندىگىنە كەپىلدىك بەرەدى. بۇل تۋرالى ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى جاناربەك ءاشىمجان «رەفەرەندۋم-2026» ونلاين مارافونى بارىسىندا مالىمدەدى.

    кадр из видео

    ونىڭ سوزىنشە، جاڭا كونستيتۋتسياعا كوشۋ جاڭا ءبىر تاريحي كەزەڭگە وتۋگە جول اشادى.

    - تاۋەلسىزدىكتىڭ تامىرىنا بالتا شابۋعا جاسالعان قادامنىڭ بارلىعى زاڭنامالىق تۇرعىدان تالقاندالۋ كەرەك. جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ 1-بابىنان باستاپ، بۇكىل 11 ءبولىم، 96 بابىنىڭ بارلىعى تاۋەلسىزدىكتى قورعاۋعا باعىتتالعان. ادەبي، مادەني، رۋحاني، عىلىمي تۇرعىدان باستاپ، ەكونوميكالىق تاۋەلسىزدىك، ساياسي تاۋەلسىزدىك، ازاماتتاردىڭ ار- وجدان بوستاندىعى، تەرريتوريالىق تاۋەلسىزدىك، وزگە ەلدەرمەن قارىم- قاتىناس - وسىنىڭ بارلىعى جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىندا قامتىلعان. بۇل - جاڭا ءبىر تاريحي كەزەڭنىڭ باستاۋى، - دەدى دەپۋتات.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى قازاق تىلىندە جاتىق جازىلعانى جونىندە حابارلاعان ەدىك.

    اۆتور

    الپامىس فايزوللا

