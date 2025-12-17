دەپۋتات شەتەلدىكتەر ءۇشىن «سۋرروگات انا» بولۋعا تىيىم سالۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا سۋرروگات انا بولۋدى رەتتەۋ جۇيەسىندە ەلەۋلى ولقىلىقتار بار. بۇل كوممەرتسيالانۋ قاۋپىن، ايەلدەر مەن بالالاردى قاناۋدى ارتتىرىپ، زاڭسىز دونورلىق كانالدارىنىڭ قالىپتاسۋىنا اكەپ سوعادى.
بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتى گۇلدارا نۇرىم پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆاعا ساۋال جولدادى.
دەپۋتات زاڭنامالىق بازا بولعانىنا قاراماستان، قازاقستانداعى سۋرروگات انا بولۋ پراكتيكاسىندا سىن-قاتەر كوپتىگىن جانە جەدەل تۇردە شەكتەۋ مەن تىيىم ەنگىزۋ قاجەتتىگىن ايتىپ وتىر.
- سۋرروگات انا قىزمەتىنە قازاقستان ازاماتتارى دا، شەتەل ازاماتتارى دا تاپسىرىس بەرە الادى. حالىقارالىق سۋرروگات انا بولۋ جاعدايلارىندا اتا-انا مارتەبەسىن انىقتاۋ، ازاماتتىق ماسەلەلەرى جانە بالانىڭ زاڭدى تانىلۋىنا قاتىستى جانجالدار مەن سوت پروتسەستەرى جيى تۋىندايدى. اسىرەسە اتا-انا مارتەبەسىنىڭ ءوزارا تانىلماۋى بالانىڭ ازاماتتىعى بولماۋىنا نەمەسە قۇقىقتىق مارتەبەسىنىڭ بەلگىسىز بولۋىنا اكەلۋى مۇمكىن، - دەدى گۇلدارا نۇرىم ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەلدەگى زاڭنامانىڭ سالىستىرمالى تۇردە جەڭىل بولۋى قازاقستاندى «رەپرودۋكتيۆتىك تۋريزم» ءۇشىن تارتىمدى ەلگە اينالدىرىپ وتىر. سەبەبى كورشىلەس ەلدەردە (رەسەي، قىتاي)، سونداي-اق كەيبىر دامىعان مەملەكەتتەردە (گەرمانيا، فرانسيا) سۋرروگات انا بولۋعا تولىعىمەن تىيىم سالىنعان نەمەسە قاتاڭ شەكتەۋلەر بار، سونىڭ ىشىندە كوممەرتسيالىق سۋرروگات انا بولۋعا نەمەسە شەتەل ازاماتتارىنا قىزمەت كورسەتۋگە تىيىم ەنگىزىلگەن. گرۋزيادا دا ترانسشەكارالىق سۋرروگات انا بولۋدىڭ بەلەڭ الۋى بۇل قاۋىپتەردىڭ شىنايىلىعىن راستايدى.
سونىمەن بىرگە، قارجىلىق قيىندىقتارعا بايلانىستى جاس ايەلدەردىڭ سۋرروگات انا بولۋى جاڭا تۋعان بالاسىمەن ايىرىلىسىپ، جاعىمسىز پسيحولوگيالىق سالدار قاۋپىن تۋدىرادى. قوماقتى قارجى اينالىمىنىڭ بولۋى بالالاردى «تاۋارعا» اينالدىرۋ قاۋپىن كۇشەيتەدى، «ادام ساۋداسىنىڭ جاڭا نىسانى» رەتىندە باعالانادى.
- سوڭعى ءۇش جىلدا بايقالىپ وتىرعان شەتەلدىك اگەنتتىكتەردىڭ قازاقستاندىق ە ك ۇ كلينيكالارىمەن ىنتىماقتاستىققا بەلسەندى قىزىعۋى قازاقستاندىق ايەلدەردىڭ بيوماتەريالىن كوممەرتسيالىق ماقساتتا پايدالانۋ ءۇردىسىن كورسەتەدى. ايەلدەر ءوز دەنساۋلىعىنا ءتيۋى مۇمكىن جاعىمسىز سالداردى تولىق تۇسىنە بەرمەيدى، بۇل ەلدىڭ گەنوفوندىنا جانە ۇلت دەنساۋلىعىنا زيان كەلتىرۋى مۇمكىن. شەتەلدىك اگەنتتىكتەردىڭ قىزمەتىن ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگاندار قاداعالامايدى، سەبەبى ولار مەديتسينالىق ۇيىم بولىپ سانالمايدى. مۇنداي رەتسىزدىك نارەستەلەردى زاڭسىز ساۋدالاۋدىڭ استىرتىن ارنالارىنىڭ قالىپتاسۋ قاۋپىن تۋدىرادى، - دەدى گۇلدارا نۇرىم.
اتالعان ماسەلەلەردى شەشۋ ءۇشىن، بالانىڭ مۇددەلەرىن قامتاماسىز ەتىپ، ۇلتتىڭ رەپرودۋكتيۆتىك الەۋەتىن ساقتاۋ ماقساتىندا دەپۋتات بىرنەشە شارانى ۇسىندى:
كلينيكالار مەن اگەنتتىكتەردى مىندەتتى تۇردە ليتسەنزيالاۋ جۇيەسىن ەنگىزۋ، سونداي-اق ولاردىڭ اشىق تىزىلىمدەرىن جاريالاۋ. رەتتەۋدىڭ نەگىزگى ماقساتى سۋرروگات انالاردى ماجبۇرلەۋگە جانە ولاردىڭ وسال جاعدايىن پايدالانۋعا جول بەرمەۋ، ولاردىڭ ەركىن، سانالى جانە ەرىكتى كەلىسىمىن قامتاماسىز ەتۋ بولۋى قاجەت.
سۋرروگاتتىققا قاتىسۋشىلار اراسىنداعى نوتاريالدىق شارتتاردى سيفرلىق قۇرالدارمەن ەسەپكە الۋ شارالارىن قابىلداۋ جانە ولاردى نوتاريالدىق كەڭسەلەردىڭ اقپاراتتىق جۇيەلەرىمەن ينتەگراتسيالاۋ.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋماعىندا سۋرروگات انا قىزمەتتەرىن تەك قازاقستان ازاماتتارىنا عانا كورسەتۋ ماسەلەسىن قاراستىرۋ. بۇل شارا «رەپرودۋكتيۆتىك تۋريزم» سالدارىنان قورعاۋ ماقساتىندا شەتەل ازاماتتارىنا قىزمەت كورسەتۋگە قاتاڭ شەكتەۋلەر نەمەسە تولىق تىيىم ەنگىزگەن نەمەسە ءوز ازاماتتارىنا باسىمدىق بەرەتىن ەلدەردىڭ تاجىريبەسىنە سايكەس كەلەدى.
جاقىندا كونستيتۋتسيالىق سوت سۋرروگات انا بولۋعا قاتىستى شاعىم نەگىزىندە ءىس جۇرگىزۋدەن باس تارتتى.