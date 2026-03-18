دەپۋتات ءبىلىم ساپاسى تۋراسىندا: ستۋدەنتتەر ساباققا قاتىسپاي ءجۇر
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى ءابۋتالىپ ءمۋتالى ساپاسىز ءبىلىم بەرەتىن ۋنيۆەرسيتەتتەردى باقىلاۋ ماسەلەسىنە قاتىستى ۇسىنىس ايتتى.
- سوڭعى جىلدارى جوعارى جانە ورتا ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندە دابىل قاعاتىن جاعدايلار بولىپ جاتىر. كەيبىر جەكەمەنشىك ۋنيۆەرسيتەتتەردە، كوللەدجدەردە ستۋدەنتتەردى رەسمي تىركەيدى، ءبىراق ءارى قاراي «ستۋدەنت وقۋ ۇدەرىسىنە قاتىسىپ جاتىر ما»، «وقۋ باعدارلاماسىن مەڭگەرىپ جاتىر ما» - بۇل جاعىنان ءبىلىم بەرۋ مەكەمەسى سالعىرتتىق تانىتىپ وتىر. بۇل رەتتە، ستۋدەنتتەر وقۋعا قابىلدانعاندار تىزىمىندە بولعانىمەن، ءىس جۇزىندە ساباقتارعا قاتىسپايدى نەمەسە باعدارلامالاردى اياقتامايدى، ءبىراق ديپلومدارىن مامان بولىپ شىقتى دەپ كەدەرگىسىز الىپ جاتىر. بولاشاقتا مۇنداي قاعاز جۇزىندە عانا كاسىبي ماماندار جەتىستىككە جەتە قويادى دەپ سەنۋ قيىن. كەرىسىنشە، ءومىرىن جەڭىلدەتەمىن دەپ كەيىن جۇمىسسىزدىق نارىعىن تولتىرىپ، مەملەكەتتىڭ الەۋمەتتىك باعدارلامالارىنىڭ كومەگىنە تاۋەلدى بولىپ قالا ما دەگەن كۇدىك بار، - دەدى ءابۋتالىپ ءمۋتالى ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا ۇكىمەت باسشىسىنىڭ اتىنا جولداعان دەپۋتاتتىق ساۋالىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ مالىمەتى بويىنشا سوڭعى جىلدارى 25 ۋنيۆەرسيتەتتىڭ 60 ليتسەنزيالىق قوسىمشاسى توقتاتىلعان. دەمەك، سالاداعى جۇيەلى قۇقىق بۇزۋدى جويۋ مەن باقىلاۋ تەتىكتەرىن كۇشەيتۋ بويىنشا تياناقتى جۇمىس قاجەت. بۇگىنگى جاعدايدا ءبىلىم بەرۋ ساپاسىن باقىلاۋدىڭ ءداستۇرلى اكىمشىلىك تەتىكتەرى جەتكىلىكسىز. سيفرلاندىرۋ داۋىرىندە ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا قالام مەن قاعازبەن جۇمىس ىستەۋ ۇتىمسىز.
- ارالىق جانە قورىتىندى ەمتيحاندار مەن اتتەستاتسيالاردى سيفرلاندىرۋ ەرەكشە ماڭىزعا يە. پروكتورينگ پەن جەكە باستى سايكەستەندىرۋدى پايدالانا وتىرىپ، وسى راسىمدەردى سيفرلىق فورماتتا جۇرگىزۋ ءبىلىم بەرۋ پروتسەسىنىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتەدى، سىبايلاس جەمقورلىق نەمەسە سۋبەكتيۆتى تاۋەكەلدەردى ازايتادى، ناتيجەلەردى اۆتوماتتى تۇردە تىركەيدى جانە باعالاۋدى قولدان وزگەرتۋ مۇمكىندىگىن بولدىرمايدى. ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ ادىلەتسىز تاجىريبەسىنە سيفرلىق توسقاۋىل قويۋىمىز كەرەك. مەملەكەت ەڭ ۇزدىك حالىقارالىق ستاندارتتارعا سايكەس وزىق ءبىلىم بەرۋ جاعدايلارىن جاساۋى قاجەت. ءدال وسى سيفرلىق اتتەستاتتاۋدىڭ وبەكتيۆتى ناتيجەلەرى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرۋ جانە كادرلاردى دايارلاۋ ساپاسىنا مەملەكەتتىك باقىلاۋدى كۇشەيتۋ ءۇشىن نەگىز بولۋعا ءتيىس، - دەدى دەپۋتات.
ونىڭ پايىمىنشا، قولدانىستاعى ءبىلىم بەرۋ ستاندارتتارى مەن باقىلاۋ تەتىكتەرى قازىرگى سيفرلىق جۇيەلەردىڭ مۇمكىندىكتەرىن ەسكەرمەيدى. وسىعان بايلانىستى كوپتەگەن جوعارى وقۋ ورنىندا ءبىلىمدى تەكسەرۋ فورمالدى بولىپ قالا بەرەدى جانە مامانداردى دايارلاۋدىڭ ءتيىستى ساپاسىن قامتاماسىز ەتپەيدى.
- جوعارىدا ايتىلعاندارعا بايلانىستى ۇكىمەتتەن جاساندى ينتەللەكت بازاسىندا پروكتورينگتى، جەكە تۇلعانى سيفرلىق سايكەستەندىرۋدى جانە تالدامالىق جۇيەلەردى، سونىمەن قاتار جوعارى وقۋ ورىندارىندا ءبىلىمدى باقىلاۋدىڭ سيفرلىق تەحنولوگيالارىن مىندەتتى تۇردە پايدالانا وتىرىپ، جوعارى ءبىلىمنىڭ مەملەكەتتىك ستاندارتتارىنا وزگەرىستەر ەنگىزۋدى قامتاماسىز ەتۋدى جانە «مەملەكەتتىك ءبىرىڭعاي پروكتورينگ جۇيەسىن» ەنگىزۋدى سۇرايمىز. مۇنىمەن قوسا، ناقتى مەرزىمدەرى، جاۋاپتى تۇلعالارى جانە ەنگىزۋ تيىمدىلىگىن باعالاۋ كورسەتكىشتەرى بار جوعارى وقۋ ورىندارىندا وقۋ پروتسەسىن باقىلاۋدىڭ جانە اتتەستاتتاۋ راسىمدەرىنىڭ سيفرلىق قۇرالدارىن ەنگىزۋدىڭ جول كارتاسىن ازىرلەۋدى سۇرايمىن، - دەدى ءابۋتالىپ مۋتالى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، كەيىنگى بەس جىلدا ساپاسىز ءبىلىم بەرەتىن جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ سانى 16-عا قىسقاردى.
