دەپۋتات ەڭبەك ميگرانتتارىنا قوسىمشا سالىق سالۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى ەرلان بارلىبايەۆ پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ اتىنا ساۋال جولداپ، ەڭبەك ميگرانتتارىنا قوسىمشا سالىق سالۋ تۋرالى ۇسىنىس ايتتى.
- «ەڭبەك رەسۋرستارىن دامىتۋ ورتالىعى» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ بولجامدارى بويىنشا، 2025-2035 -جىلدارى جالدامالى ەڭبەك كۇشىن سۇرانىس بازالىق سەناريدە 3 ميلليون ادامعا جەتەدى دەگەن ەسەپ بار. ونىڭ ىشىندە 813 مىڭ ادام جۇمىسشى كادر بولماق. قازاقستانداعى ەڭبەكاقى دەڭگەيى ورتالىق ازيا ەلدەرى اراسىندا ەڭ جوعارى بولىپ وتىر جانە ايماقتاعى ورتاشا كورسەتكىشتەردەن ايتارلىقتاي اسىپ تۇسەدى. قازاقستاندا، اسىرەسە، قىزمەت كورسەتۋ، قۇرىلىس جانە اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىندا جۇمىس ورىندارى جەتكىلىكتى. ال ەۋروپا مەن رەسەي شەتەلدىكتەردى ءوز اۋماعىنا كىرگىزۋ ەرەجەلەرىن قاتاڭداتقانىن بايقاپ وتىرمىز. «اقجول» پارتياسىنىڭ فراكسياسى قازاقستانعا باۋىرلاس ورتالىق ازيا رەسپۋبليكالارىنان ەڭبەك ميگرانتتارىن تارتۋ قاجەت دەپ سانايدى. الايدا، كوشى-قون اعىندارىن بىلىكتىلىككە، سالىقتارعا جانە ينتەگراتسياعا باسا نازار اۋدارا وتىرىپ، ستراتەگيالىق تۇرعىدان باسقارۋ قاجەت، - دەدى دەپۋتات.
دەپۋتات ساۋالىندا كورشى ەلدەن كەلەتىن ەڭبەك ميگرانتتارىنا قويىلاتىن تالاپتاردى قايتا قاراۋ ۇسىنىلعان. ءتىپتى، جۇمىس كۇشى تاپشى سالالاردا ەڭبەك ميگرانتتارىن تارتۋ كۆوتاسىنىڭ سانىن ۇلعايتىپ، رۇقسات الۋ راسىمدەرىن وڭايلاتۋ كەرەك ەكەنى ايتىلعان.
- ەڭبەك ميگرانتتارىنا قوسىمشا سالىق ەنگىزىپ، ولاردىڭ سانىن سالىقتى كوتەرۋ جانە تومەندەتۋ ارقىلى رەتتەۋ قاجەت، - دەدى ەرلان بارلىبايەۆ.