دەپۋتات ەڭبەك ءوتىلى نەگىزىندەگى زەينەتاقى ۇلگىسىنە كوشۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - سەناتور امانگەلدى نۇعمانوۆ ءوزىنىڭ دەپۋتاتتىق ساۋالىندا جاسقا بايلانىستى زەينەتاقى تاعايىنداۋ ۇلگىسىنەن ەڭبەك وتىلىنە نەگىزدەلگەن جۇيەگە كەزەڭ-كەزەڭىمەن كوشۋدى ۇسىندى.
سەناتور قازاقستان مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ باسىم باعىتى - ادام جانە ادامي كاپيتالدى دامىتۋعا قاتىستى جاڭا دامۋ كەزەڭىنە كىرگەنىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ پىكىرىنشە، وسىعان بايلانىستى الەۋمەتتىك كودەكستى، ەڭ الدىمەن زەينەتاقىمەن قامسىزداندىرۋ بولىگىندەگى ەرەجەلەردى جاڭارعان كونستيتۋتسيالىق قادامدارعا جانە ەڭبەك نارىعىنىڭ قازىرگى جاعدايىنا سايكەس كەلتىرۋ قاجەت.
دەپۋتات ادام جاسىنا بايلانىستى زەينەتاقىنى تاعايىنداۋ ۇلگىسىنەن ەڭبەك وتىلىنە نەگىزدەلگەن جۇيەگە كەزەڭ-كەزەڭىمەن كوشۋدى قاراستىرۋدى ورىندى دەپ سانايدى. بۇل رەتتە ازاماتتارعا وسى شەشىم ءۇشىن ەكونوميكالىق جاۋاپكەرشىلىكتى وزىنە الا وتىرىپ، قاجەت ەڭبەك وتىلىنە جەتكەننەن كەيىن زەينەتكە شىعۋ ءساتىن دەربەس ايقىنداۋ قۇقىعى بەرىلۋى مۇمكىن.
- بۇل رەفورمانى ىسكە اسىرۋداعى كۇتىلەتىن ناتيجە - جۇمىسسىزدىق دەڭگەيىن تومەندەتۋ، ماسىلدىق كوزقاراستى قىسقارتۋ مەن ەنجارلىقتى ىنتالاندىرماۋ جانە مەرزىمىنەن بۇرىن ەكونوميكالىق بەلسەندىلىكتەن نەگىزسىز شىعۋدى بولدىرماۋ مەن ازاماتتاردىڭ ەڭبەككە جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋىن قالىپتاستىرۋ، سونداي-اق مەملەكەتتىك بيۋجەت پەن ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنا اۋىرتپالىقتى ازايتۋ ەسەبىنەن زەينەتاقى جۇيەسىندە اۋقىمدى قارجى تەڭگەرىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋ بولادى»، - دەدى امانگەلدى نۇعمانوۆ سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا.
سەناتور زەينەتاقى زاڭناماسىنداعى ولقىلىققا - مۇگەدەكتىك بەلگىلەنبەي دەنساۋلىق جاعدايى بويىنشا مەرزىمىنەن بۇرىن زەينەتكە شىعۋ تەتىگىنىڭ بولماۋىنا ەرەكشە نازار اۋدارادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى جۇيە ءۇستىرت تۇردە مۇگەدەكتىكتى تانۋعا باعىتتالعان جانە سوزىلمالى، كاسىپتىك جانە ءورشىپ بارا جاتقان اۋرۋى بار ازاماتتار اۋقىمىن قامتىمايدى، بۇل ولاردىڭ ەڭبەككە قابىلەتتىلىگىن ءىس جۇزىندە شەكتەيدى.
وسىعان بايلانىستى الەۋمەتتىك كودەكستە دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى ۋاكىلەتتى ورگان بەكىتەتىن اۋرۋلار تىزبەسى نەگىزىندە مەديتسينالىق كورسەتكىشتەر بويىنشا زەينەتاقى تاعايىنداۋ قۇقىعىن بەكىتۋ ۇسىنىلدى. بۇل رەتتە، ەڭبەككە قابىلەتتىلىك قالپىنا كەلگەن جاعدايدا، ەڭبەك ەتۋ قۇقىعى قايتا باستالۋى مۇمكىن.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا الەۋمەتتىك تولەمدەردى تاعايىنداۋ جۇيەسى جاڭارتىلىپ، ەندى جاردەماقى مەن زەينەتاقىنى ەسەپتەۋدە جاساندى ينتەللەكت قولدانىلماق.