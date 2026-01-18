«دۇنيەجۇزىلىك كەڭەستىڭ» قۇرامى يزرايلمەن كەلىسىلمەدى - نەتانياحۋ
استانا. KAZINFORM — يزرايل پرەمەر- ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋنىڭ ايتۋىنشا، ۆاشينگتوننىڭ گازاعا ارنالعان بەيبىت جوسپارىندا قاراستىرىلعان «دۇنيەجۇزىلىك كەڭەستىڭ» قۇرامىمەن يزرايل كەلىسىمگە كەلگەن جوق.
بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگى DW اقپارات اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
يزرايل ۇكىمەتى ا ق ش- تىڭ گازا سەكتورىن اكىمشىلىك باسقارۋ ورگانى قۇرىلۋىن ەلدىڭ بيلىگىمەن كەلىسپەگەنىن جانە يزرايل مەملەكەتىنىڭ ساياساتىنا قايشى كەلەتىنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ كانتسەليارياسى بينيامين نەتانياحۋنىڭ 17- قاڭتاردا الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جاريالاعان مالىمدەمەسىندە ايتىلدى.
The Times of Israel باسىلىمىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، مۇنداي مالىمدەمە جاساۋدىڭ سەبەبى — تۇركيا سىرتقى ىستەر ءمينيسترى حاكان فيداننىڭ دونالد ترامپتىڭ گازا ماسەلەسى بويىنشا بەيبىت جوسپارىنا سايكەس قۇرىلعان ورگانداردىڭ بىرىندە قاتىسۋى. بۇعان دەيىن تۇركيانىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى يزرايل ۇكىمەتىن جانە ونىڭ گازا سەكتورىنداعى سوعىس جۇرگىزۋ ادىستەرىن بىرنەشە رەت سىنعا العان بولاتىن.
الدىڭعى كۇنى اق ءۇي گازا سەكتورىنا ارنالعان «دۇنيەجۇزىلىك كەڭەستىڭ» قۇرامىن جاريالادى. بۇل ورگاننىڭ قۇرىلۋى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ پالەستينو- يزرايلدىك قاقتىعىستى رەتتەۋ جوسپارىنا نەگىزدەلگەن. كەڭەستىڭ ءتوراعاسى رەتىندە ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ءوزى بولادى.