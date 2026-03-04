دۇنيەجۇزىلىك بانكپەن كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ مەملەكەتتىك قارىزدىڭ ۇلعايۋىنا جول بەرمەيدى
استانا. KAZINFORM - دۇنيەجۇزىلىك بانكپەن نەگىزدەمەلىك كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ مەملەكەتتىك قارىزدىڭ ودان ارى ۇلعايۋىنا جول بەرمەيدى. بۇل تۋرالى ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ايتتى.
ايتا كەتەيىك، پالاتا وتىرىسىندا «ءبىر تاراپتان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى جانە ەكىنشى تاراپتان حالىقارالىق قايتا قۇرۋ جانە دامۋ بانكى، حالىقارالىق قارجى كورپوراتسياسى مەن ينۆەستيتسيالار كەپىلدىگىنىڭ كوپجاقتى اگەنتتىگى اراسىنداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ورنىقتى دامۋىنا جانە وركەندەۋىنە جاردەمدەسۋ ماقساتىندا ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ جونىندەگى ارىپتەستىك تۋرالى نەگىزدەمەلىك كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭ قابىلدانعان ەدى. وسى ورايدا دەپۋتات سامات نۇرتازا بۇرىن ناقتى جوبالار بويىنشا ۇكىمەت پەن دۇنيەجۇزىلىك بانك اراسىنداعى جەكەلەگەن حالىقارالىق شارتتار عانا راتيفيكاتسيالاناتىن ەسكە سالدى.
- بۇل رەتتە نەگىزدەمەلىك كەلىسىمدەر راتيفيكاتسيالاۋعا جاتپايدى. ويتكەنى، جوبالاردى ىسكە اسىرۋ كەزىندە ۇلتتىق زاڭنامانى عانا قولداندىق. وسىعان بايلانىستى نەلىكتەن قازىر وسى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ قاجەتتىلىگى تۋىندادى؟، - دەپ سۇرادى ول سەرىك جۇمانعاريننەن.
ۆيتسە- پرەمەر راسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ حالىقارالىق شارتتار تۋرالى» زاڭىنا سايكەس، مەملەكەتتىك قارىزدار تۋرالى بارلىق شارت راتيفيكاتسيالاۋعا جاتاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىراق، ءبىز ەندى دۇنيەجۇزىلىك بانكتىڭ ەرەجەلەرى مەن ساياساتىن قولداناتىن بولامىز. ول بىرىنشىدەن بۇكىل پروتسەستەردىڭ تيىمدىلىگىن كوتەرۋگە باعىتتالعان. ەكىنشىدەن، مەملەكەتتىك كەپىلدىكتەردى مەملەكەتتىك ەمەس ۇيىمدارعا بەرۋدى ماقسات تۇتىپ وتىرمىز. ول وسى كەلىسىم ىشىندە جازىلعان. ول مەملەكەتتىك قارجىنى ساقتاۋعا، باسقا سالالارعا جۇمساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ۇشىنشىدەن، مەملەكەتتىك قارىزدىڭ ودان ارى ۇلعايۋىنا جول بەرمەيدى، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.
وسىعان دەيىن مينيستر جۇمانعارين ەلدە ەكونوميكالىق ءوسىمنىڭ پرواكتيۆتى ساياساتى ەنىزىلەتىنىن ايتتى.