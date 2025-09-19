دۇنيەجۇزىلىك بانك ماروككوعا زەينەت جاسىنىڭ شەگىن كوتەرۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - دۇنيەجۇزىلىك بانك ماروككوعا زەينەتكەرلىك جاستى 70 جاسقا دەيىن كوتەرۋدى ۇسىندى. ۇسىنىس ەلدەگى حالىقتىڭ قارتايۋى زەينەتاقى قورلارىنا جانە مەملەكەتتىك قارجىعا ەلەۋلى ءقاۋىپ توندىرەدى دەگەن ۋاجبەن نەگىزدەلگەن، دەپ جازادى ازەرتادج.
Akhbarona ەلەكتروندى گازەتى حابارلاعانداي، دۇنيەجۇزىلىك بانكتىڭ ەسەبىندە ەگدە جاستاعى ادامداردىڭ دەموگرافيالىق جۇكتەمەسىنىڭ كوەففيتسيەنتى 2020 - جىلعى %11- دان 2050 - جىلعا قاراي %26- دان اسىپ تۇسەتىنى كورسەتىلگەن. بۇل جاعداي ەگەر شۇعىل رەفورمالار، اسىرەسە زەينەت جاسىن ۇلعايتۋ جانە ەگدە جاستاعى ادامداردىڭ ەڭبەككە ارالاسۋىن ىنتالاندىرۋ قولعا الىنباسا، الەۋمەتتىك جانە ەكونوميكالىق داعدارىستارعا اكەلۋى مۇمكىن.
الايدا بۇل ۇسىنىس ماروككودا كەڭىنەن سىنعا ۇشىرادى. جۇمىسشىلار مەن كاسىپوداق وكىلدەرى بۇل باستامانى ەڭبەككەرلەردىڭ قۇقىقتارىنا تىكەلەي قول سۇعۋ دەپ باعالادى.
سول باياندامادا ايتىلعانداي، ماروككولىقتار 55 جاستان باستاپ جۇرەك اۋرۋلارى مەن قانت ديابەتى سەكىلدى سوزىلمالى دەرتتەرگە ءجيى شالدىعادى. سوندىقتان زەينەت جاسىنا جەتكەننەن كەيىن دە جۇمىس ىستەۋ ولاردىڭ دەنساۋلىعى مەن ومىرىنە ايتارلىقتاي قاۋىپ توندىرەدى.
دۇنيەجۇزىلىك بانك ءوز ۇسىنىسىن ەكونوميكالىق قاجەتتىلىكپەن تۇسىندىرگەنىمەن، سىنشىلار ونى « الەۋمەتتىك جەتىستىكتەردى جويۋ» جانە قوعامدىق تۇراقتىلىققا قاۋىپ ءتوندىرۋ دەپ باعالاپ وتىر.
