دجەننيفەر لوپەس كومانداسى الماتىعا كەلدى
الماتى. KAZINFORM - بۇل تۋرالى الەۋمەتتىك جەلىدە دجەننيفەر لوپەستىڭ بەك- ۆوكاليستى شەرون يانگبلاد حابارلادى.
- قازاقستان ءبىز ساعان قايتا ورالدىق. بۇگىن جانە ەرتەڭ مەن الماتىدا بولامىن جانە كىشكەنە بوس ۋاقىتىم بولادى. سوندىقتان مۇندا نە ىستەي الاتىنىمدى ايتىڭدار، قايدا بارسام بولادى. كەڭەس ايتىڭدار، جاراي ما؟ الماتىدا نە بولىپ جاتىر، - دەدى ول جەلىدەگى پاراقشاسىندا.
سونداي-اق پوپ-جۇلدىز كومانداسىنىڭ بىرنەشە مۇشەسى الماتىنىڭ تابيعاتىنا تامسانىپ، بەينەجازبا جاريالادى.
ەسكە سالايىق، الماتىدا 10- تامىز كۇنى الەمدىك پوپ-جۇلدىز دجەننيفەر لوپەستىڭ كونسەرتى وتەدى. ۇيىمداستىرۋشىلار مالىمەتىنشە، دجەي لو كومانداسىندا 90 ادام بار.
جالپى كونسەرت كەزىندە قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن 2960 قىزمەتكەر جۇمىلدىرىلادى. ونىڭ ىشىندە 2240 پوليتسيا قىزمەتكەرى، 600 اسكەري قىزمەتكەر، 120 جەكە كۇزەت اگەنتتىگى وكىلدەرى جانە 300 ەرىكتى بار.
بۇعان دەيىن دجەي لو كونسەرتى كەزىندە الماتىدا قانداي كوشەلەر جابىلاتىنىن جازعانبىز.
الەمدىك پوپ-جۇلدىز 1- تامىز كۇنى «استانا ارەنا» ستاديونىندا جەكە كونسەرتىن وتكىزدى.