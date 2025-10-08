دجۋلي ستاففت ا ق ش- تىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى بولىپ تاعايىندادى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش سەناتى دجۋلي ستاففتتى ا ق ش- تىڭ قازاقستانداعى كەلەسى ەلشىسى ەتىپ بەكىتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ستاففت بۇعان دەيىن مولدوۆا مەن دجيبۋتيدەگى، سونداي-اق ا ق ش- تىڭ رەسەيدەگى، ەفيوپياداعى جانە پولشاداعى ميسسيالارىندا وكىلدىك باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقارعان.
ول Case Western Reserve ۋنيۆەرسيتەتىن جانە ديۋك ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن جانە ورىس، رۋمىن، فرانسۋز جانە پولياك تىلدەرىن بىلەدى. 2023 جىلى ول فەدەرالدى قىزمەتكەرلەر ءۇشىن ەڭ جوعارى ازاماتتىق ماراپات سانالاتىن پرەزيدەنتتىڭ ەرەكشە قىزمەتى سىيلىعىن الدى.
ول سونداي-اق جەتى مارتەبەلى قىزمەت ماراپاتىنا جانە امەريكانىڭ سىرتقى قىزمەت قاۋىمداستىعىنىڭ سىيلىعىنا يە.
- ەگەر مەن بۇل قىزمەتكە تاعايىندالسام، مەنىڭ باستى مىندەتىم قازاقستانداعى بارلىق امەريكالىقتىڭ، سونىڭ ىشىندە ەلشىلىك پەن كونسۋلدىق قىزمەتكەرلەرىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ بولادى، - دەدى دجۋلي ستاففت.
ول قازاقستانمەن ەكونوميكالىق بايلانىستى، اسىرەسە ەنەرگەتيكا جانە ماڭىزدى پايدالى قازبالار سالاسىن تەرەڭدەتۋدىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
- بۇگىن ءبىز ۋران ءوندىرىسى بويىنشا الەمدىك كوشباسشى، ءىرى مۇناي ەكسپورتتاۋشىسى جانە ماڭىزدى پايدالى قازبالاردىڭ مول قورىنىڭ يەسى قازاقستانمەن ساۋدا جانە ەنەرگەتيكالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا ءداۋىرىنىڭ تابالدىرىعىندا تۇرمىز، - دەدى دجۋلي ستاففت.
ول ا ق ش- تىڭ گۇلدەنۋى ءۇشىن ەكونوميكالىق، ەنەرگەتيكالىق جانە ىسكەرلىك ماسەلەلەر بيۋروسىمەن، ا ق ش- تىڭ حالىقارالىق دامۋ قارجى كورپوراتسياسىمەن، امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ ەكسپورت-يمپورت بانكىمەن جانە جەكە سەكتورمەن جۇمىس ىستەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
سەناتورلار، نيۋ-گەمپشيرلىك دجينن شاحين مەن مونتانا شتاتىنان رەسپۋبليكاشىل ستيۆ دەينس ستاففتتىڭ ديپلوماتيالىق قىزمەتتەگى تاجىريبەسىن جوعارى باعالاپ، ونىڭ قازاقستانعا ا ق ش ەلشىسى بولىپ تاعايىندالۋىن قۇپتادى.
بۇعان دەيىن ا ق ش- تىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى لاۋازىمىنا ۇمىتكەر دجۋلي ستاففت امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ ەكونوميكاسى مەن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگى ءۇشىن ماڭىزدى دەپ تانىلعان ماڭىزدى پايدالى قازبالاردىڭ جارتىسىنا جۋىعى قازاقستان اۋماعىندا بار ەكەنىن مالىمدەگەنىن جازعان ەدىك.