دجەكي چاننىڭ «قۇدىرەتتى ساۋىت» فيلمىنىڭ جالعاسى ماڭعىستاۋدا ءتۇسىرىلۋى مۇمكىن
اقتاۋ. KAZINFORM - ماڭعىستاۋ وبلىسىندا اتى اڭىزعا اينالعان دجەكي چاننىڭ قاتىسۋىمەن فيلم ءتۇسىرىلۋى مۇمكىن. «قۇدىرەتتى ساۋىت» جوباسىنىڭ توبى اقتاۋعا كەلىپ، تابيعي لوكاتسيالاردى زەرتتەۋدى باستادى. بۇل تۋرالى وبلىستىق تۋريزم باسقارماسىنا حابارلادى.
1986 -جىلى العاش شىققان «قۇدىرەتتى ساۋىت» فرانشيزاسى دجەكي چان فيلموگرافياسىنداعى ەڭ تانىمال تۋىندىلاردىڭ ءبىرى. جىلدار وتكەن سوڭ جوبانىڭ قايتا ورالۋى، الەم بويىنشا جانكۇيەرلەرىنىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋدىرىپ وتىر. ال، ءتۇسىرىلىم ماڭعىستاۋدا وتەتىن بولسا، بۇل - قازاقستان كينويندۋسترياسى ءۇشىن ماڭىزدى وقيعا بولماق.
كوماندا كەلگەن كۇنى ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ اكىمىمەن كەزدەسىپ، ۇيىمداستىرۋ ماسەلەلەرى مەن ءوڭىر اۋماعىندا ءتۇسىرىلىم پروتسەسىن وتكىزۋگە قاجەت قولداۋ شارالارىن تالقىلاعان.
ەگەر جوبا تۇپكىلىكتى بەكىتىلسە، ماڭعىستاۋ جاھاندىق كينەماتوگرافيالىق تاريحتىڭ ءبىر بولىگى بولىپ، دجەكي چان قاتىساتىن ءىرى حالىقارالىق ەكشن- فيلمدە العاش رەت كورىنۋى مۇمكىن.
«قۇدىرەتتى ساۋىت: ۋلتيماتۋم» فيلمىنىڭ رەجيسسەرى روبەرت كۋن دا اقتاۋعا كەلگەنىن الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالادى.
بۇعان دەيىن، دجەكي چان «قۇدىرەتتى ساۋىت» فيلمىنىڭ فرانشيزاسىن قازاقستاندا جالعاستىراتىنىن جازعان ەدىك.
دجەكي چان قازاقستاندا تۇسىرىلەتىن فيلمنىڭ رەجيسسەرىن بەكىتتى.
اۆتور
اياگوز ءىزباساروۆا