دۋشانبە سامميت پەن «ورتالىق ازيا- رەسەي» كەزدەسۋىنە قالاي دايىندالىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - دۋشانبە تاۋەلسىز مەملەكەتتەر دوستاستىعى مەملەكەت باسشىلارى ءسامميتى مەن «ورتالىق ازيا- رەسەي» كەزدەسۋىن وتكىزۋگە دايىندالىپ جاتىر.
وسى ماڭىزدى ساياسي وقيعالار قارساڭىندا تاجىكستان استاناسى تۇرلەنىپ، قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا مەرەكەلىك كوڭىل كۇي سىيلادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قالانىڭ ماڭىزدى جەرلەرى، سونىڭ ىشىندە پارلامەنت پەن ۇكىمەت عيماراتتارى مەن سادريددين ايني اتىنداعى وپەرا جانە بالەت تەاترىنىڭ جانىنداعى الاڭدار قازىردىڭ وزىندە اۋقىمدى گۇل ينستاللياتسيالارىمەن بەزەندىرىلگەن. قوندىرعىلار بويىنشا جۇمىستار ءالى جالعاسىپ جاتىر، 2 ميلليوننان استام گۇل وتىرعىزۋ جوسپارلانعان.
قالا اكىمشىلىگىنىڭ ايتۋىنشا، گۇلزارلار ەل استاناسىن كوركەيتىپ قانا قويماي، تاجىكستاننىڭ قوناقجايلىعىن دا ءبىلدىرىپ تۇر.
دۋشانبەدە 8-12 -قازان ارالىعىندا وتەتىن ماڭىزدى ساياسي وقيعالارعا بايلانىستى كولىك قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلىپ، ءىرى ساۋدا ورتالىقتارى، بازارلار مەن مەشىتتەردىڭ جۇمىسى توقتاتىلادى.
ءبىز بۇعان دەيىن قازان ايىندا تاجىكستان استاناسىندا حالىقارالىق ماڭىزدى شارالار وتەتىنى تۋرالى حابارلاعان بولاتىنبىز. 9-10 -قازاندا دۋشانبەدە ت م د سامميتى مەن «ورتالىق ازيا- رەسەي» فورماتىنداعى كەزدەسۋ وتەدى.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا